¿Por qué Trump libró a Rusia de nuevos aranceles?: Las dudas sobre la decisión de EE.UU.

Casi ningún país se libró de los amplios aranceles que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles, los que han dejado a los gobiernos y a los mercados tambaleándose. Sin embargo, hay uno que no apareció en la lista de la Casa Blanca: Rusia.

Mientras que Ucrania se enfrenta a un arancel del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos. La primera viceprimera ministra del país, Yulia Svyrydenko, dijo que el nuevo arancel estadounidense afectaría principalmente a los pequeños productores. También indicó que Kiev estaba “trabajando para conseguir mejores condiciones”.

En 2024, Ucrania exportó bienes por valor de 874 millones de dólares a Estados Unidos e importó 3.400 millones de dólares de ese país, según la viceprimera ministra. “Ucrania tiene mucho que ofrecer a Estados Unidos como aliado y socio confiable”, añadió. “Los aranceles justos benefician a ambos países”.

En medio de guerra comercial lanzada por Trump, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró a Fox News el miércoles que Moscú se libró de los aranceles, porque las sanciones impuestas al país tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022 implican que el comercio entre Estados Unidos y Rusia se ha detenido de hecho. Corea del Norte, Cuba y Bielorrusia, que al igual que Rusia están sujetos a duras sanciones, también quedaron excluidas de los nuevos gravámenes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, hace un gesto durante una ceremonia de firma tras las conversaciones con el jefe militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, en Moscú, el 4 de marzo de 2025. Foto: Archivo

Sin embargo, el diario The New York Times, señaló que los datos comerciales presentan un panorama más complejo. Si bien, el valor del comercio estadounidense con Rusia ha caído a su nivel más bajo en décadas tras la invasión, los datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, indican que el comercio entre ambas potencias alcanzó un valor de 3.500 millones de dólares en 2024, los que consistieron principalmente en fertilizantes, combustible nuclear y algunos metales, indicó Trading Economics y medios rusos.

La agencia Reuters señaló que a pesar de la drástica reducción del comercio, Rusia suministró fertilizantes por valor de 1.300 millones de dólares a Estados Unidos en 2024, según la base de datos Comtrade de la ONU, lo que lo sitúa como el segundo mayor proveedor después de Canadá. Las exportaciones de fertilizantes a Estados Unidos han escapado a las sanciones, pero algunas ya están sujetas a aranceles.

Esa cifra es significativamente mayor que el valor de las importaciones estadounidenses de algunos países más pequeños como Laos y Fiji que sí aparecieron en la lista de los aranceles. Por ello los analistas especulan si la decisión de no incluir a Rusia tendría alguna razón estratégica.

Donald Trump sostiene una gráfica mientras pronuncia un discurso sobre aranceles recíprocos durante un evento en la Casa Blanca, en Washington, el 2 de abril de 2025. Foto: AFP

Mientras Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania, el Kremlin envió a Washington a Kirill Dmitriev, el director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, para mantener conversaciones esta semana mientras continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo.

El mes pasado, Trump amenazó con imponer un arancel del 50% a los países que compren petróleo ruso si el Presidente ruso, Vladimir Putin, no aceptaba un alto el fuego.

El jueves, los medios rusos también argumentaron que su país no estaba en la lista de aranceles generalizados debido a las sanciones existentes. “No se han impuesto aranceles a Rusia, pero no es por un trato especial. Es simplemente porque ya existen sanciones occidentales contra nuestro país”, afirmó la cadena de televisión estatal Rossiya 24.

El rublo ruso se mantuvo prácticamente sin cambios frente al dólar estadounidense y el yuan chino, la moneda extranjera más negociada en Rusia, a pesar de la agitación en el mercado cambiario mundial y la caída del dólar estadounidense frente a otras divisas.

Tampoco reaccionó con fuerza a la caída del 2% en los precios del petróleo, el principal producto de exportación de Rusia. El rublo se ha revalorizado un 25% desde principios de año, principalmente debido a las expectativas de una distensión con EE.UU.

“El rublo tiene inmunidad a las fluctuaciones monetarias globales”, dijeron a Reuters analistas del servicio bursátil ruso BCS Express.

Un trabajador comunal pinta una valla en un puente con las torres del Kremlin al fondo, en Moscú, Rusia, el 1 de abril de 2024. Foto: Archivo

“La estrategia arancelaria del presidente Trump refleja un cambio creciente hacia la soberanía económica y el interés nacional”, dijo Dmitriev.

Trump podría estar reteniendo nuevas restricciones económicas contra Rusia como herramienta en las conversaciones de paz, dijo a The New York Times, Alexandra Prokopenko, investigadora del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín y exfuncionaria del banco central ruso. “Creo que es una decisión política”, añadió. “Trump no quiere que la situación se intensifique mientras mantiene conversaciones con Putin”.

Según el periódico neoyorquino, “la idea de que Trump utiliza los aranceles como herramienta de negociación geopolítica parece estar respaldada por su trato a Irán, otro objetivo de sus ambiciones comerciales. Colocó a Teherán en el nivel más bajo de los nuevos aranceles, el 10%, inferior al impuesto a Israel, un aliado fiel de Estados Unidos”.

La composición de las exportaciones rusas también podría haber influido. Rusia es el tercer mayor proveedor extranjero de fertilizantes a Estados Unidos, y el volumen total de sus exportaciones de fertilizantes ha aumentado durante el último año.

Trump ha estado considerando cómo proteger a los agricultores estadounidenses, un sector clave, de los efectos de sus guerras comerciales. Mantener bajo el costo de los fertilizantes podría ser parte de esa estrategia.