Se acabó una Supercopa de 276 días: Colo Colo ratifica su victoria y suma su segundo título en 72 horas

Y un día se terminó de jugar la Supercopa, el partido más largo del año. El duelo que abrió la temporada 2024 del fútbol chileno, un lejano 11 de febrero en el Estadio Nacional, acabó siendo uno de los últimos en el calendario, con un escenario totalmente distinto al del verano pasado. Ahora con un breve periodo de juego, sin público en las tribunas, Colo Colo ratificó su ventaja en el marcador sobre Huachipato (2-0) y sumó un nuevo trofeo para sus vitrinas, 276 días después.

Este certamen tenía contemplado ser el que diera el puntapié inicial a la competencia oficial, nada menos que en el coliseo de Ñuñoa, que reabría sus puertas al fútbol luego de su proceso de remodelación a causa de los Juegos Panamericanos. Además, tenía el añadido de que era el reestreno de Arturo Vidal en el Cacique luego de su extenso y laureado periplo por el extranjero. Sin embargo, la violencia de unos pocos no permitió el desarrollo normal del encuentro.

Los albos estaban ganando 2-0 a los acereros, lo que significaba empezar (hipotéticamente) con el pie derecho una temporada que presentaba muchos desafíos, tanto locales como internacionales, con una nueva mano técnica post Gustavo Quinteros. Los goles de Carlos Palacios y Arturo Vidal le dieron la ventaja a los blancos. Sin embargo, y pese al resultado del equipo, un grupo de barristas pertenecientes a la Garra Blanca se adueñaron del espectáculo, causando graves incidentes en la Galería Norte del Nacional. Finalmente, el duelo fue suspendido cuando restaban 12 minutos y fracción.

“Es lamentable, pero creo que la violencia no le puede ganar al fútbol. Era necesario terminar el partido”, declaró Vidal, quien abogaba por finalizar la definición ese día, tras aquella primera parte de la Supercopa. Precisamente, el King es uno de los tantos que no se repiten de aquel día. De los 22 que salieron al campo este miércoles, en la soledad del estadio El Teniente, solo ocho jugaron en febrero.

Por el lado de Colo Colo, Almirón tuvo ocho bajas: los seis seleccionados nacionales (Brayan Cortés, Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Lucas Cepeda, Erick Wiemberg y Vidal), más Emiliano Amor (con la selección de Siria) y Carlos Palacios (resentido de la clavícula). Huachipato tampoco podía repetir oncena, partiendo por la banca porque Javier Sanguinetti se fue y ahora está el español Igor Oca. Uno de los titulares acereros en esa jornada veraniega fue Felipe Loyola, quien ahora milita en Independiente de Avellaneda.

Con el reloj en contra y ante la necesidad de recortar la ventaja, Oca lanzó a este reducido cotejo una formación ultraofensiva, con tres delanteros y dos externos. Los sureños salieron con ímpetu de ataque, buscando el juego directo. Sin embargo, la apuesta no surtió efecto porque no pudieron convertir. En el tiempo agregado, se fue expulsado el meta Martín Parra, por una falta de último recurso sobre Paiva. No pasó mucho más.

En breve y poco emotiva ceremonia, Colo Colo cumplió con sostener el resultado y así sumó su segundo título en 72 horas. Este domingo, en Copiapó, se coronó como el campeón del Torneo Nacional 2024, en una lucha altamente efervescente con la U. El Cacique suma su cuarta Supercopa de Chile. Antes había ganado en las ediciones de 2017, 2018 y 2022.

Con esto, el elenco popular iguala a Universidad Católica como el más ganador del cetro, nacido en 2013. Los cruzados también tienen cuatro coronas: 2016, 2019, 2020 y 2021. Por contraparte, Huachipato no pudo sacar la cara por las regiones. Solo un equipo de provincia ha ganado esta copa: O’Higgins, en 2014.

Por lo demás, Colo Colo ya está instalado en la Supercopa de 2025, como campeón de Primera. Aguarda por el monarca de la Copa Chile (la U, Ñublense o Magallanes). El Gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, confirmó que se jugará en el fin de semana del 25 y 26 de enero.

Ficha del partido

Huachipato: M. Parra; R. Malanca, I. González, A. Castillo; M. Gutiérrez, C. Sepúlveda, G. Montes, J. Brea; S. Sáez, T. Vecino y D. Oyarzún (90′+10′, F. Cerda). DT: I. Oca.

Colo Colo: F. De Paul; A. Saldivia, R. González, M. Falcón; O. Opazo, M. Isla, G. Castellani, D. Gutiérrez; L. Gil; G. Paiva y J. Correa. DT: J. Almirón.

Goles: 0-1, 10′, Palacios; 0-2, 21′, Vidal, penal.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a González (CC). En los 90′+8′, expulsa a Parra (HUA) por último recurso.

Incidencia: El partido se reanudó desde el minuto 78, tras la suspensión del 11 de febrero, debido a incidentes ocasionados por barristas de Colo Colo en la Galería Norte del Estadio Nacional.

Estadio El Teniente. Sin público.