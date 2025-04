“No me preocupa en absoluto”: Boric desdramatiza desmarque de candidatos oficialistas con el gobierno

En el marco de su visita de Estado a Brasil, este jueves el Presidente Gabriel Boric desdramatizó el desmarque de candidatos presidenciales del oficialismo con el gobierno.

Previo a la clase magistral que dará en la Universidad de Brasilia esta mañana, el Mandatario conversó con la prensa chilena que lo acompaña en el viaje al país vecino.

En ese contexto, recalcó: “No me preocupa en absoluto, porque yo lo que quiero es que el progresismo sea mayoría. Y para ser mayoría hay que ir más allá del gobierno”.

“Y por lo tanto, me parece no solamente respecto de la candidata (Carolina) Tohá, sino también de todos los candidatos de la primaria que tienen que marcar sus énfasis. Así que, bienvenido sea, yo no voy a entrar en polémicas con ellos”.

Asimismo, sostuvo que “la noticia de que el progresismo tiene primarias amplias, convocantes, es una buena noticia, que da cuenta, además, de los diferentes liderazgos del sector”.

“Yo por lo menos, estoy contento de eso. Y que bueno que haya debate en el interior del progresismo. Eso no sucede en todas partes”.

“Tsunami de ultraderecha”

El Jefe de Estado también se refirió a las declaraciones de la exministra del Interior, sobre que en el mundo hoy existe “un tsunami de ultraderecha”.

“En el mundo, evidentemente, hay una ola de sectores conservadores que hoy día están negando derechos a mujeres, a minorías, que están atentando contra la integración de los países, contra el multilateralismo”, dijo.

Y luego agregó: “Pero nosotros, como progresismo, no podemos quedarnos solamente en la denuncia y apuntar con el dedo. Tenemos que generar alternativas. Y por eso yo estoy optimista respecto a lo que ha sido esta gira, lo que fue la gira India, las conversaciones que hemos tenido con otros líderes, lo que vamos a hacer en la cumbre por la democracia en Chile”.

“Yo no me quedo solamente en apuntar al que piensa distinto. Me quedo en la propuesta de lo que estamos haciendo nosotros, que es más multilateralismo, más democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, que ha sido la línea de la política exterior chilena. Y creo que estamos avanzando firme en esa dirección y de la cual me siento muy orgulloso”, cerró.