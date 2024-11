“No es gratis”: Milad advierte a la U por los dardos del abogado Correa y exige una disculpa a Marcelo Díaz

Pablo Milad asiste a la conferencia de prensa de Ricardo Gareca. En rigor, está a pocos metros de donde se realiza la comparecencia. Inevitablemente, el presidente del fútbol chileno asume que será abordado. Y accede de buena gana, aunque luego tenga que responder profusas preguntas.

El máximo dirigente del fútbol nacional habla de varias materias, aunque se detiene especialmente en una: los fuertes dardos de José Ramón Correa, el abogado de Universidad de Chile, en el marco de la disputa con Colo Colo en el Tribunal de Disciplina y, dentro de poco, en el TAS. “Las decisiones que tomen los tribunales, las vamos a respetar. Pero la postura nuestra es que Colo Colo hizo trampa y que Jorge Almirón estando suspendido, dirigió, y esperamos que el TAS acoja nuestra demanda y determinen lo que ellos estimen justo. Pero si me pregunta, claramente es que no sean campeones de este torneo”, disparó el jurista y director de Azul Azul.

También disparó directamente hacia Milad. “Él confunde los roles. En algún minuto sostuvo que ganar era en cancha y no le gustaba lo que estábamos haciendo nosotros y eso es intervenir en decisiones que están sometidas a tribunales independientes de la ANFP. El es el presidente del fútbol y deber ser el presidente de todos y no tengo duda que lo entenderá... Pero me sorprende su mala memoria, se le olvidó que en el caso Byron Castillo pidió que las instituciones funcionen y ahora que se definiera en cancha. Cuando las situaciones afectan a Pablo Milad, las instituciones deben funcionar y cuando afecten a la U, no”, insistió.

La advertencia

Milad es categórico. “Nunca es gratis. Ya lo hemos visto en el fútbol. Es atentar contra el fair play. No podemos desconocer que hay errores en los árbitros, pero que ha disminuido. No es algo canalizado hacia una institución. Hemos sido transparentes en todo sentido. Antes se maquillaban los balances. Aquí no hay ningún regalón. El trato ha sido equitativo para todos. Siempre pasa que los que están arriba están hipersensibles y los que están abajo también”, sostiene el jerarca del fútbol nacional en relación a los dichos de Correa y a sus eventuales consecuencias.

“Se están evaluando todas esas cosas”, añade en relación a posibles acciones en las instancias que ofrece el fútbol, que han estado en boga en los últimos días.

Marcelo Díaz, después del partido entre la U y Everton (Foto: Photosport)

El camino, eso, sí en el caso de Marcelo Díaz. “La frustración de no ganar un campeonato uno la entiende como deportista. Se pueden decir cosas, pero después se recapacita. Marcelo Díaz también tiene que evaluarlo. Con una disculpa nosotros nos sentiríamos…”, sostiene, sin completar la frase.

En esa línea, admite que puede haber equivocaciones referiles. “Siempre hay errores. Siempre pasa eso en los partidos. Es un tema en el que siempre se intenta mejorar”, dice. Pero es especialmente enfático en que nunca hay intenciones de por medio.

El retorno de Vidal

Milad también aborda el retorno de Arturo Vidal. “Arturo, con esa fuerza interior que tiene y transmite, es importante”, sentencia. Eso sí, delega la decisión respecto de una materia importante. “La capitanía es tema del técnico. No incidimos. Sería una buena opción”, apunta.

La utilidad sostiene, va por otro lado. “Sí le dará un plus al equipo. Necesitábamos un líder. En Colo Colo contagió, le dio un plus al equipo”, analizó.