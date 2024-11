“Dio la impresión que el rival jugaba con más que 11″: la U le da con todo a Colo Colo y a Milad y confirma que irá al TAS

“Desde el primer momento que iniciamos este proceso judicial dijimos que no íbamos a descansar hasta agotar las instancias para demostrar que ganar se hace en la cancha y sin trampas. De la misma forma que nuestro plantel lo hizo semana a semana, dónde lucharon hasta el último segundo por ganar, nosotros no podemos hacer algo distinto, sabiendo que tenemos la razón”.

De esta forma, el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, dio cuenta de la decisión de Universidad de Chile de acudir al TAS, para intentar revertir el fallo que el Tribunal de Penalidades, en sus dos instancias, dirimió: no hay pruebas suficientes para demostrar que el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, infringió su suspensión, por lo que no se le restarán los tres puntos que el Cacique obtuvo ante Huachipato.

Desde La Cisterna, creen que esto no puede quedar así, pues afirman que el equipo de Aníbal Mosa recibió ayuda para ser campeón. “Dio la impresión que el rival jugaba con más que 11 jugadores. A veces con ayudas externas y otras con un técnico suspendido que hizo trampa”, expresó el representante legal de los universitarios. Y luego disparó contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

“El confunde los rolesEn algún minuto sostuvo que había que ganar en cancha y no le gustaba lo que estábamos haciendo nosotros y eso es intervenir en decisiones que están sometidas a tribunales independientes de la ANFP. El deber ser el presidente de todos y no tengo duda que lo entenderá... Pero me sorprende su mala memoria, se le olvidó que en el caso Byron Castillo pidió que las instituciones funcionen y ahora que se definiera en cancha. Cuando las situaciones afectan a Pablo Milad, las instituciones deben funcionar y no cuando la U lo vea”, sentenció.