Con Barroso en el recuerdo: la grave sanción que arriesga Marcelo Díaz por sus duras críticas a la ANFP

Marcelo Díaz no se guardó nada. El capitán de Universidad de Chile se lanzó contra la ANFP luego de que los azules igualaran 1-1 ante Everton y se quedaran sin la posibilidad de estirar el cierre del torneo a un partido de definición con Colo Colo, que solo empató ante el descendido Deportes Copiapó.

Los albos cedieron una chance inmejorable, pero a la U no le alcanzó. El cierre del partido estuvo marcado por un gol anulado a Leandro Fernández tras una falta previa de Marcelo Morales, en una decisión del juez Francisco Gilabert que desató la polémica.

“Hoy volvió a suceder y lo bueno es que queda todo registrado. Los partidos se definen en la cancha, pero claramente hoy queda demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio, nos privaron de un triunfo y eso es lo que me deja muy caliente, muy frustrado, porque lo merecimos ganar”, comenzó señalando el capitán laico después del partido.

“Hay una autocrítica de nosotros, pero en Iquique nos expulsaron a un jugador y primero era roja para ellos. Entonces, sucedió algo extraño que todos saben y queda a la vista. Están las imágenes, todo grabado, no es necesario que diga que jugamos contra todo y contra todos, quedó demostrado una vez más”, agregó Díaz.

Las palabras del volante no se quedaron ahí, pues acusó de “robo” y cargó duramente contra la entidad que tiene sede en Quilín. “Espero que los siguientes años no sea de esta forma porque la gente no merece que se juegue con sus sentimientos. La ANFP y quienes tengan que tomar cartas en el asunto las tendrán que tomar, hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo Y es lamentable que haya sucedido de esa forma porque una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando. Una jugada que no es falta”, indicó.

El antecedente con Barroso

Las tajantes declaraciones de Díaz provocaron controversia y desataron una serie de reacciones, principalmente de Colo Colo. No obstante, sus dichos también revivieron una situación similar, pero que tuvo a un protagonista de la otra vereda: Julio Barroso.

El Almirante, que en 2014 militaba en el Cacique y se encontraba en medio de una definición de título ante la U y Santiago Wanderers, también realizó una declaración cuestionando algunas “cosas raras” a nivel arbitral.

“Uno no quiere pensar cosas raras ni nada de eso, pero se han modificado muchas cosas en este torneo que resultan raras. Yo creo que los campeonatos se ganan, no se compran. El fútbol se reduce a muy poco cuando la gente cree que manipulando consigue cosas. Un buen dirigente no necesita comprar un torneo, necesita contratar buenos jugadores... eso me tiene a mi confundido. Espero que todo se resuelva de buena manera y no se decida un torneo definiendo por penales”, señaló en dicha instancia.

“Hemos anotado muchas cosas que sucedieron. No nos gusta caer en esto, algún idiota dirá que es de mal perdedor, pero no es así. Me toca ganar y perder, pero que sea legítimo (...) El jugador no es idiota, sabe de esto, y conoce cuando las cosas tienen su lado raro”, complementó.

También se refirió a la recordada final entre la U y O’Higgins en el Apertura 2012. “Me tocó perder una final con O’Higgins y hasta el día de hoy sigo lamento lo que pasó, porque me siguen quedando muchas dudas. Nosotros, a la mejor U de Sampaoli, le habíamos ganado en nuestra cancha 3-1, y habíamos ganado en la primera final en Rancagua 2-1. Les veníamos ganando 1-0 el primer tiempo y el segundo tempo a mí me echan y todo fue diferente. Algunos dirán que los penales teníamos que patearlos adentro, pero hay que pensar por qué se llegó a los penales”, sentenció.

Julio Barroso fue sancionado por acusar "cosas raras".

¿Pero qué consecuencias puede tener Díaz?

Las declaraciones de Barroso tuvieron consecuencias. El Tribunal falló en contra del defensor. “La alegación en cuanto a que no se ha producido una lesión efectiva a la dignidad y el honor, no es aceptable, de momento que la sola circunstancia de haber proferido las expresiones cuestionadas, ante la prensa y dirigida a toda la actividad, ha lesionado, sin lugar a dudas en la opinión pública la credibilidad de la organización y sus agentes. Esto, efectuado de manera injusta y sin prueba alguna, configura una transgresión a la dignidad y el honor, de la generalidad que se desempeña en el fútbol”, señaló el escrito en dicha oportunidad.

“Se sanciona al jugador Julio Alberto Barroso, jugador profesional del club Colo Colo, con ocho partidos de suspensión, por infracción al artículo 68° letra e) del Código de Procedimiento y Penalidades, debiendo cumplirse la sanción a contar del más próximo partido que le corresponda intervenir al Club Colo Colo, desde el momento de la notificación de esta sentencia”, consignaron en la resolución.

Díaz arriesga una grave sanción, aunque aún queda esperar por la determinación que tomarán con él. Sin embargo, según información obtenida por El Deportivo, en el organismo autónomo de la ANFP aseguran que “por el momento están con otras cosas”.

Una de ellas, por ejemplo, es la apelación de Universidad de Chile en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina tras la desestimación de la denuncia por desacato de Jorge Almirón.