“Anda a reclamar a la ANFP”: Carlos Palacios y Leonardo Gil encaran a Marcelo Díaz tras ganar el título con Colo Colo

Colo Colo consiguió este domingo un nuevo título del Torneo Nacional. Lo hizo tras igualar 1-1 contra Deportes Copiapó en el norte y la igualdad que Universidad de Chile y Everton registraron en el Estadio Nacional.

En el regreso del Cacique a la capital, algunos de los jugadores del plantel albo realizaron unas transmisiones a través de sus redes sociales. Uno de ellos fue Carlos Palacios quien compartió con Leonardo Gil.

En medio de esto, el Colorado recordó una frase que lanzó Marcelo Díaz a comienzos de la temporada cuando los azules se quedaron con el Superclásico disputado en el estadio Monumental: “disfruten de verlos llorar”, lanzó el volante en la oportunidad.

“Uno había dicho: que lloren, cuando nos ganaron el clásico”, lanzó el argentino, a lo que la Joya preguntó quién era. “No sé, había uno que dijo que lloremos”, agregó Gil, sin mencionar directamente a Díaz.

“¿Se lo mandamos de vuelta? toma (mostrando la medalla), te la mandamos para allá. O anda a pedirla a la ANFP si quieres, anda a reclamar”, bromeó Palacios.

La crítica de Díaz al arbitraje

Uno de los momentos que marcó la definición del título se dio cuando en los 89′ Leandro Fernández conseguía el 2-1 contra Everton. Pero Francisco Gilabert, el árbitro, a expensas del VAR comandado por Fernando Véjar, anuló la conquista por una infracción en el inicio de la jugada.

Tras el pitazo final, Marcelo Díaz, el capitán de Universidad de Chile, protestó con todo. “Hoy volvió a suceder y lo bueno es que queda todo registrado. Los partidos se definen en la cancha, pero claramente hoy queda demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio, nos privaron de un triunfo y eso es lo que me deja muy caliente, muy frustrado, porque lo merecimos ganar”, lanzó.

“Hay una autocrítica de nosotros, pero en Iquique nos expulsaron a un jugador y primero era roja para ellos. Entonces, sucedió algo extraño que todos saben y queda a la vista. Están las imágenes, todo grabado, no es necesario que diga que jugamos contra todo y contra todos, quedó demostrado una vez más”, agregó.

“Espero que los siguientes años no sea de esta forma porque la gente no merece que se juegue con sus sentimientos. La ANFP y quienes tengan que tomar cartas en el asunto las tendrán que tomar, hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo, y es lamentable que haya sucedido de esa forma porque una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando. Una jugada que no es falta”, añadió.

Por otro lado, Gustavo Álvarez fue más cauto. “Lo que pasa es que el cuarto árbitro se la marca en el momento que se produce y dice foul. Después supongo que la deben haber revisado en el VAR. Si se revisó ahí, donde hay 30 cámaras, no tengo nada que decir comparado con eso. Yo veo la jugada rápida y creo que el cuarto árbitro se la marca. Si ellos dicen eso, debe haber sido así. No tengo la claridad para discernir”, lanzó.