La Joya por fin pudo brillar: el movido año de Carlos Palacios en el que se erigió como figura de Colo Colo

El 10 de enero de 2023, Carlos Palacios fue presentado como refuerzo en Colo Colo. Con eso, el jugador cumplía un anhelo que tenía desde su niñez. “Vine a dar pelea en la Libertadores y conquistar todos los títulos posibles, que es lo que pretende siempre hacer este club”, fueron sus primeras palabras en Macul. “Era mi sueño llegar. Desde chico uno quiere cumplir sus sueños. Cuando se dio la oportunidad no lo dudé, siempre intenté de conversar con mi representante para tratar de llegar. Es uno de los días más felices de mi vida, después del nacimiento de mi hijo”, añadía.

Luego de un primer año irregular, llegó su consolidación. En 2024 anotó 13 goles y dio 10 asistencias. Fue el jugador más determinante en ofensiva para los dirigidos por Jorge Almirón. El entrenador le dio libertad en el campo. Jugó en una posición que le acomoda. Todo eso lo ha llevado a ser observado desde el extranjero. Boca Juniors nuevamente ha posado sus ojos sobre él. De hecho, el mismo futbolista ha reconocido contactos directos con Juan Román Riquelme. Ha sido uno de los episodios que han tenido como protagonista al formado en Unión Española. Algunos capítulos han sido alegres, otros han causado gracia, como sus virales. Estuvo en el centro de la polémica también, al irse de la Selección en plena concentración. Y tuvo un momento triste. Quizás uno de los más dolorosos de su vida, con el fallecimiento de su sobrino.

Carlos Palacios ha sido el futbolista más determinante de Colo Colo. Foto: Photosport

El 19 de octubre, el niño de dos años perdió la vida luego de haber sufrido un accidente el día 16 de octubre. La situación había obligado a un intenso operativo de rescate, en el que hasta un helicóptero colaboró para su traslado a un centro asistencial. Los intentos por salvarle la vida no bastaron. Un día después, Palacios jugó por Colo Colo ante Palestino y le dedicó su gol al infante. “Te lo dije el ultimo día que te vi antes de jugar, que ese gol seria para ti, para que celebraras como siempre lo hacías mi pequeño”, escribió después en su cuenta de Instagram. El equipo apoyó a la Joya en el complicado momento familiar. “Estamos contigo, te queremos Carlos”, le dijo Jorge Almirón.

El año de la Joya

“Llegué a concentrar a Argentina y se acerca el utilero, que es antiguo, ha pasado por todos, y me saluda. ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’. Me trató con cariño. Me dice ‘yo quiero que ocupes un número, el 7, a mí me gustan los jugadores así. Yo tengo confianza en ti. Tú sabes quién fue el último que ocupó el 7. Hartos han llegado a pedirlo, pero soy yo el que no lo ha querido entregar’. Me ha dado suerte, he hecho goles y antes no hacía”, reveló Palacios. El futbolista también dio a conocer que en su etapa en el elenco hispano iba a ver a Colo Colo al estadio, a la galería, donde se aposta la barra. La gente en Macul ha logrado identificarse con el renquino. Para él, usar el mismo número que Esteban Paredes tiene un significado especial.

En el Campeonato Nacional logró ser parte fundamental del engranaje albo. En la Copa Libertadores marcó goles claves. Le anotó el tanto a Cerro Porteño el día que el Cacique avanzó a octavos de final del certamen continental, empatando 1-1 en Paraguay.

Palacios ha hecho noticia por sus goles y también por su actitud. Foto: Photosport

Su rendimiento, de hecho, le valió ser convocado por Ricardo Gareca para duelos de Eliminatorias. En primera instancia, el Tigre quedó gratamente sorprendido. “Me dijo que me quería ver como en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud”, reveló el futbolista en septiembre. Sin embargo, un mes después la relación se quebró. El volante acusó motivos personales para abandonar Juan Pinto Durán. Desde la ANFP abordaron el caso. “Esto fue un problema médico de este chico, él pasó por una crisis emocional y se tuvo que dar de baja por salud mental”, dijo Pablo Milad.

Además de lo hecho en el campo, Palacios ha estado en vista del continente por su actitud. Quizás desfachatada. “¿Te pusiste nerviosa?”, le respondió a una periodista que le hizo una pregunta tras un partido. Su reacción dio la vuelta al mundo e incluso le valió burlas de parte del plantel, según reveló Arturo Vidal en uno de sus streaming. También por su manera de afrontar el interés de Boca Juniors. “No sé que me ve”, señaló con ironía cuando fue consultado por sus conversaciones con Juan Román Riquelme.

Su continuidad en Colo Colo sigue siendo un misterio. En varias oportunidades ha dicho que su sueño era estar en Macul. Sin embargo, también siente que ya cumplió con las metas. “Siento que cumplí un ciclo acá en el país. Es lo que quiero, salir de Chile en diciembre. Es lo que todo mi entorno sabe, también mi representante”, reveló.