La estrella 34 se celebra: el millonario plan de Colo Colo para enfrentar su centenario en lo más alto de Sudamérica

Colo Colo cumplió todos los objetivos que se trazó esta temporada. Apostó por un entrenador de jerarquía internacional como Jorge Almirón para reposicionar al equipo en la Copa Libertadores, y lo consiguió llegando hasta cuartos de final, donde cayó estrechamente ante River Plate. También bajó la estrella 34 a nivel local y le generó al club millonarios ingresos.

En total, solo en premios deportivos generó más de 11 millones de dólares: US$ 7.380.000 por su actuación de este año y US$ 3 millones por acceder a la fase de grupos del próximo año, además de los US$ 600 mil que otorga la Conmebol a los campeones nacionales. Una notable cosecha que le permite a la institución ilusionarse de cara al centenario del próximo año.

Detrás de ese éxito también hubo una fuerte inversión, tanto a nivel de DT, como a nivel de figuras, como ocurrió con Arturo Vidal, el delantero Javier Correa y Mauricio Isla. Por ejemplo, en el caso del adiestrador, se invirtió una cifra cercana a los US$ 1,6 millones, en un contrato que además contemplaba bonos por objetivos cumplidos. Mientras que en el caso del exgoleador de Estudiantes de La Plata, el monto ascendió a US$ 1,8 millones, transformándose en uno de los fichajes más caros de la historia de la institución.

El éxito de apuesta quedó en evidencia en esta temporada y el apetito se abrió en Macul. Lo dijo el King tras quedarse con el título en Copiapó: “El próximo año tiene que ser semifinal o final de Libertadores. Espero quedarme muchos años más, hay que hablar con el presidente y espero quedarme mucho tiempo acá”, lanzó el volante en los micrófonos de TNT Sports.

Ese pensamiento también es compartido por Aníbal Mosa. El timonel de Blanco y Negro está muy consciente del desafío que significa celebrar los 100 años del club en un momento deportivo pleno. “Vamos a trabajar duro y vamos a hacer el mejor equipo posible y vamos a dar la pelea tanto en el ámbito local como internacional”, reveló el presidente de la concesionaria.

Más tarde agregó: “Tenemos la misión permanente de armar buenos equipos, es el equipo más ganador de este país. Vamos a juntar fuerzas para tener un equipo competitivo para el centenario. Seguiremos trabajando, tendremos reuniones para ya ir viendo cómo armaremos el próximo año”.

El reemplazo de la Joya

Entre las prioridades que ya estableció el técnico Jorge Almirón está llegada de un jugador que reemplace a Carlos Palacios, quien tiene prácticamente abrochada su salida hacia Boca Juniors. En ese sentido, asoma el nombre de Maximiliano Moreno, extremo de Lanús, y un jugador que el entrenador conoce bastante bien. También es un hecho que Guillermo Paiva no continuará, por lo que también se buscará otro atacante, que sea un buen socio para Correa.

Por estos días, eso sí, la principal objetivo de la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón es la renovación de algunos de los pilares de la campaña, como el propio Vidal. Además, están conscientes de que, además de la Joya, otras figuras pueden partir. Es el caso del arquero Brayan Cortés, cuyo nombre está en la órbita del fútbol argentino. El iquiqueño ve con buenos ojos dar el salto al extranjero, ya que en marzo del próximo año cumplirá 30 años.

También dentro de la concesionaria se analiza la opción de sentarse a conversar con Almirón para blindarlo y poder asegurar su continuidad más allá de 2025, como está estipulado inicialmente en su contrato. De hecho, ya hace unas semanas, Alfredo Stöhwing había anunciado que propondría a la mesa esta posibilidad.

“Él (Almirón) tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año. Ha demostrado con creces que es un entrenador muy trabajador, con experiencia copera y con muchas ganas de conseguir logros. Creo que debiera ser el responsable del proyecto a largo plazo que venimos buscando hace tiempo”, explicó.

El futuro Monumental

Otro de los grandes sueños del directorio colocolino es el nuevo estadio Monumental, un proyecto que está siendo analizado cuidadosamente y que tiene a Harold Mayne-Nicholls como el principal encargado de darle la viabilidad a ese plan. Actualmente, el club trabaja con la prestigiosa empresa estadounidense Legends, que está asesorando el paso a paso de esta ambiciosa remodelación.

La compañía nace de una unión del tradicional equipo de fútbol americano Dallas Cowboys y los New York Yankees, histórica institución del béisbol norteamericano, y se define como “una empresa de experiencias premium especializada en brindar soluciones holísticas para organizaciones y recintos de deportes y entretenimiento”. En esa línea, su misión ha sido partir con los primeros estudios de sostenibilidad, para tener una base segura que permita identificar correctamente los costos de un plan de semejantes características.

Una vez resuelta esta primera fase, se avanzará a las siguientes, como por ejemplo la elección de la empresa que pondrá su nombre al nuevo Monumental. La meta que se puso Aníbal Mosa es que para abril del próximo año, vale decir, la fecha del centenario, se pueda poner la primera piedra.