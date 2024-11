Un empate que se festeja, pero duele: el temor de Colo Colo antes de la sesión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina

Arturo Vidal vence a Nelson Espinoza y medio Chile explota. El Rey ponía fin a la incertidumbre y, al menos, restituía la posibilidad matemática de que Colo Colo obtuviera el título en Copiapó. Sin embargo, para desatar el festejo, había que esperar que la U no venciera a Everton, en el Estadio Nacional. Los viñamarinos, que partieron en desventaja, igualaron en los 72′, por intermedio de Federico Martínez. Después, resistieron hasta que consiguieron un empate que les sirve para clasificarse a la Copa Sudamericana. Los albos iniciaban la celebración por la 34ª corona de su historia.

La felicidad embargó a todos los hinchas albos. Muchos, de hecho, se volcaron a las calles en todo el país. En la Región Metropolitana hubo caravanas de vehículos y, luego de un aviso oficial, una masiva convocatoria en el estadio Monumental, en el que se congregaron 40 mil espectadores. Hasta ahí todo era alegría.

Un empate que duele

Sin embargo, aunque hubo pitazos finales en Atacama y en Ñuñoa, el Campeonato Nacional aún no termina. De hecho, en Macul lamentan profundamente no haber obtenido una victoria ante la descendida escuadra de Hernán Caputto. La razón no es deportiva, sino jurídica. Este lunes, a eso de las 19 horas, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina verá la apelación de Universidad de Chile al dictamen de la Primera, que desestimó la denuncia por desacato que los azules interpusieron justo antes de que venciera el plazo. La sanción que más interesaba (y sigue interesando) en el CDA es la resta de los puntos que los albos consiguieron ante Huachipato. La primera instancia rechazó la petición por un 4-2, al menos desde la vereda de los abogados abre la ventana para que en la Segunda Sala les den especial atención a las razones de los votos de minoría. La discusión será, precisamente, por el fondo del fallo.

Con dos puntos más, Colo Colo habría respirado tranquilo. Tendría 69 unidades, lo que habría tornado en inalcanzable la distancia para los azules, incluso si la Segunda Sala opta por revertir el fallo de la Primera que, en resumen, determinó insuficientes las pruebas que presentaron los laicos para intentar acreditar la infracción, y le resta tres puntos al Cacique. “Santiago, 5 de noviembre de 2024 En relación a la causa Rol N° 117/24, denuncia interpuesta por el club Universidad de Chile en contra del club Colo Colo, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada con esta fecha, resolvió, por votación dividida, de cuatro votos por la posición mayoritaria y dos por la minoritaria, absolver al club denunciado. Se deja constancia que la sentencia fundada será notificada próximamente. Sin embargo, el Tribunal estima pertinente informar, por ahora, que la mayoría de los integrantes de la Sala consideraron que no existieron en la causa antecedentes probatorios, completos y contundentes, que ameritaran imponer las sanciones contempladas en la reglamentación para un eventual desacato. Notifíquese”, expresó el organismo que preside Exequiel Segall.

Javier Correa, en el partido entre Copiapó y Colo Colo (Foto: Photosport)

Una disputa eterna

Ahora, la U se aferra a la posibilidad jurídica de revertir la resolución y a la matemática de quedarse con el título a través de esa vía, para lo que deben conseguir que en las instancias que quedan pendientes les den la razón. Si a los albos es llegan a quitar los tres puntos, el Huemul de Plata cambiará de manos.

“Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar. Y eso es súper importante que quede claro que para ganar el torneo hay que cumplir la totalidad de las reglas y eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal que resuelva”, dijo José Ramón Correa, director de Azul Azul y uno de los abogados que representó al club, antes de la audiencia en la Primera Sala del 29 de octubre.

La Segunda Sala tiene cinco integrantes, dos menos que la Primera. Los albos intentaron, sin éxito, recusar a su presidente, Ernesto Vásquez, reconocido hincha de los laicos. De hecho, hay dudas respecto de la competencia de la Segunda Sala para conocer la apelación. Aunque hoy se producirán nuevos alegatos, no es descartable de plano que exista una resolución o, como en la Primera, al menos un veredicto.

De todas formas, el camino puede ser más largo. Eterno, de hecho. Se da por descontado que cualquiera de los clubes que se sienta perjudicado por la resolución recurrirá al TAS, la máxima corte a nivel deportivo a nivel mundial. Ahí, las partes pueden volcar nuevos argumentos y pruebas. Sin embargo, la tramitación no es tan rápida como en las cortes deportivas internas. Se estima que el proceso puede durar, perfectamente, un año, Es decir, se podría ratificar o modificar al campeón de la temporada 2024 cuando se esté premiando al del calendario 2025.