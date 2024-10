Abogado de la U justifica la denuncia contra Colo Colo y repasa a Milad: “Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar”

El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, se mostró seguro de ganar la acción legal que pretende quitarle tres puntos a Colo Colo por “desacato” del técnico Jorge Almirón en el duelo con Huachipato.

“Si no estuviéramos confiados, no habríamos presentado la denuncia”, enfatizó el representante legal de la U. Acusación que pretende demostrar que el técnico argentino se comunicó con la banca de los albos, pese a estar suspendido por la expulsión que sufrió en el partido con Universidad Católica.

“No quiero entrar en el detalle de los alegatos que hemos tenido dentro del tribunal, pero si le puedo decir que es una de las hipótesis (pruebas contundentes de la comunicación), pero también está que cuando hay un técnico suspendido no pueden haber equipos electrónicos adentro (lo que informó el árbitro). Son distintas situaciones de las cuales nosotros estamos convencidos de que las pruebas son contundentes, pero confiamos y respetamos lo que resuelva el tribunal de la ANFP”, declaró Correa.

Sin embargo, reveló que no tienen audios que comprueben que Almirón haya hablado con Víctor Vidal y éste a su vez con los ayudantes del transandino. “Fue una audiencia donde ambas partes pudimos hacer observaciones y presentar pruebas y la causa hoy está en manos del tribunal”, agregó el profesional.

Luego declaró que no quiere polemizar con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien dijo que el Campeonato Chileno no debería resolverse por secretaría, pero aseveró que “no puedo estar más en desacuerdo con eso”.

Acto seguido, puso un ejemplo que conversó con el presidente de la entidad estudiantil, Michael Clark. “En los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, el récord del mundo lo batió Ben Johnson, pero la medalla se la llevó Carl Lewis y la razón de ello es que el primero fue sancionado por doping”, confesó.

Y sentenció: “Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar. Y eso es súper importante que quede claro que para ganar el torneo hay que cumplir la totalidad de las reglas y eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal que resuelva”.

Por último, Correa descartó que todo este lío pueda desconcentrar a los futbolistas y al cuerpo técnico de los de la Casa de Bello. “A los jugadores se les ha pedido que se enfoquen en jugar, que no se distraigan con estas discusiones”, concluyó.