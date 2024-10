Pablo Milad aborda la denuncia de la U contra Colo Colo: “Es triste; no sería bueno tener un campeón por secretaría”

Pablo Milad aborda la acusación de Universidad de Chile contra Colo Colo. El viernes pasado, Azul Azul denunció al Cacique exigiendo que se investigue y se apliquen los castigos pertinentes tras la falta denunciada por el árbitro Héctor Jona, en la victoria de los albos frente a Huachipato. En su informe, el juez acusó la presencia de un funcionario del Cacique en la zona de exclusión. En la concesionaria estudiantil apuntan al técnico albo Jorge Almirón por supuestamente incumplir su castigo y comunicarse con su banca, pese a estar suspendido. En la ANFP lamentan el caso.

“Siempre queremos que todo se defina en cancha, no sería bueno tener un campeón por secretaría”, señaló el presidente del fútbol chileno. “Es triste, porque hemos ido corrigiendo todo lo que conllevaba a los reclamos de los clubes. Incluimos el Comet para corregir y tener objetividad. La competencia es estrecha, fiscalizamos a 46 clubes que tienen competencia entre sí”, añadió.

Pablo Milad aborda la denuncia de la U contra Colo Colo.

En esa línea, el curicano enfatizó en que desde el directorio no pueden objetar a lo que se determine el próximo martes, cuando se evalúe la denuncia. “Será analizada por el Tribunal de Disciplina, que es autónomo. Nosotros no tenemos ninguna incidencia en ellos. Nosotros no hablamos de los casos con ninguno de los jueces”, explicó.

El momento de la Roja

Milad también analizó el momento de la Selección. El exintendente de la Región del Maule hizo un barrido de los últimos meses de la Roja. “Los resultados no fueron los que esperábamos, vimos un partido injusto con Brasil, perdimos un punto que teníamos abrochado y nos llevaba a romper la mala racha. Uno también es hincha, ama la camiseta de la Selección y esto te duele, te daña. Traemos un técnico que todos querían y los resultados no se dan. La Copa América y las clasificatorias nos han aterrizado. Hemos andado fatal. El dolor más profundo fue perder con Bolivia, pero nos toca apoyar”, dijo.

De paso, expone el respaldo al cuerpo técnico de Gareca, pero reconoció que se veía en otro lugar de la tabla a esta altura. “Cuando un técnico se siente apoyado por la dirigencia, que no soy yo, sino toda la directiva, eso se transmite a los jugadores. Cuando salió Berizzo se sintió la liberación de una presión. Ha sido triste. Esperábamos estar en otra posición con este sistema de clasificación. Tenemos que obtener la mayor cantidad de puntos”, comentó.

La situación de Alexis Sánchez sigue siendo una incógnita para el cuerpo técnico. En Italia aseguran que su regreso está postergado para noviembre. Milad también aborda el presente del Niño Maravilla. “Lo quiero llamar para ver como está en lo personal, en lo futbolístico le verá el DT. Es un aporte en la Selección”, declaró.

Además, el presidente de la ANFP le raya la cancha al entrenador y destaca a algunos jugadores. “Gareca nunca ha manifestado algún tipo de rencor hacia Arturo Vidal o la Generación Dorada, algo que me sorprende. Me sorprende que no tenga recelos con Vidal. Las puertas no están cerradas. Tendrá que evaluar ahora. Me sorprende el nivel de Charles Aránguiz, hace tiempo no los veía así, Gareca puede considerar tenerlo. Yo creo que está abierto”, sentenció.

Finalmente, el directivo revela la situación que sacó a Carlos Palacios de la Roja. “Nadie castiga a nadie. Lo de Palacios no fue una sanción, es una normativa. Nadie sabía, porque no había pasado esto, que un jugador se retirara. Esto fue un problema médico de este chico, él pasó por una crisis emocional y se tuvo que dar de baja por salud mental”, fueron sus palabras.