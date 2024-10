El particular análisis de Pablo Milad sobre la crisis de la Roja: “Los malos resultados son por lo que no se hizo antes”

La crisis de la Selección sacude a la ANFP. Durante las últimas semanas, la continuidad de Ricardo Gareca fue puesta en entredicho. La Roja es colista en las Eliminatorias. Luego de días de duda, todo quedó zanjado con una llamada entre Pablo Milad y el entrenador. Ahí, el timonel del fútbol chileno le puso un ultimátum: Chile debe rescatar, por lo menos, cuatro puntos en la expedición de noviembre. Ahora, a una semana de la derrota del Equipo de Todos ante Colombia, el directivo curicano aborda el mal momento. En su análisis, se desmarca de las responsabilidades.

“Los malos resultados de la Selección vienen de un proceso antiguo. Los resultados del hoy son debido a lo que no se hizo antes, y lo que vamos a mostrar es parte de nuestra inquietud por lo que viene para el fútbol chileno”, señaló, en el marco del tercer Congreso Internacional del Fútbol, realizado en el Hotel Mandarín Oriental por el INAF.

Pablo Milad y Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán. Foto: Photosport

“Nuestra intención es cimentar raíces profundas que den un fuerte tronco y árbol con frutos para mañana, no podemos quedarnos en la Generación Dorada. Con la Generación Dorada no se pensó en el futuro, solo se vivió del presente y ahí están las consecuencias”, añadió.

En esa línea, Milad apuntó a las medidas internas de los clubes. “Cuando uno ve que el 85 por ciento no tiene políticas deportivas, qué podemos pensar de nuestro fútbol formativo. Cuáles son esas directrices. En virtud del proyecto para que los jugadores lleguen al primer equipo. Sin política, no hay resultado. Si no hay hambre, no hay saciedad después”, indicó.

“Un directivo uruguayo me dijo una vez ‘ustedes no tienen hambre’. Les llega una cuota mensual y con eso se contentan. Pero si no les llegara, tendrían que formar obligadamente jugadores para vender, para subsistir, para vender. Eso debemos cambiar”, agregó.

Además, el exintendente habló de la apertura del nuevo Departamento de Ciencias del Fútbol. “Este ve la parte psicológica del jugador, que se trabaja poco en la formación. Hemos descubierto que el futbolista tiene baja tolerancia a la frustración, cimentada en un ego sobredimensionado. Este ego sobredimensionado es dañado en cualquier situación. Más ahora que se vive en un mundo digital, en la cual las redes son parte de la autoestima o la autodestrucción”, dijo.

Las acusaciones de Córdova

Luego de Milad, fue Nicolás Córdova quien expuso en el Congreso Internacional del Fútbol. Ahí reveló que en su proceso al mando de las selecciones juveniles recibió un portazo por parte de un jugador. “Aparecen muchos futbolistas dando vueltas, pero no todos son seleccionables y no todos quieren jugar por Chile. Hay que ser súper claro. Soy abierto en eso”, inició diciendo.

“Tuvimos un problema con la Sub 16. El jugador estaba en la lista, venía del extranjero y no se subió al avión para jugar con nosotros. Esa es una realidad, debimos cambiarlo, mandar una carta a la Conmebol. No estaba en condiciones psicológicas para jugar por un país que no es estrictamente el suyo. Hay que ser cuidadosos”, explicó.

Luego ejemplificó con futbolistas que si han dado el visto bueno. “Zidane Yáñez (Sub 16) y Favián Loyola (Sub 20) quieren jugar por Chile y lo han demostrado. Algunos quieren estar, pero cuesta encontrarlos. Además, debemos tener la certeza de que son mejores que los que tenemos acá”, añadió.