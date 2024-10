No es primera vez: el día en que la U denunció a Melipilla por el miedo al descenso

Se remece el fútbol chileno. Este viernes, Universidad de Chile ingresó una denuncia contra Colo Colo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, exigiendo que se investigue y se apliquen los castigos pertinentes tras la falta denunciada por el árbitro Héctor Jona, en la victoria de Colo Colo frente a Huachipato. En su informe, el juez acusó la presencia de un funcionario del Cacique en la zona de exclusión. En la concesionaria estudiantil apuntan al técnico albo Jorge Almirón por incumplir su castigo y comunicarse con su banca, pese a estar suspendido. Este martes, Azul Azul deberá presentar sus descargos y las pruebas que consigan de cara a una acusación que puede alterar el final del Torneo Nacional.

Se trata de una denuncia que, en el caso más extremo, podría mover la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, que es liderada por el Cacique, con 63 puntos, dos más que los 61 que posee la U. El camino más peligroso para los intereses albos es que se configure un eventual desacato, lo que los expone a la pérdida de los puntos. “En caso de desacato a los fallos, el Tribunal deberá aplicar al infractor, el doble de la sanción impuesta. Además, si el desacato consiste en la participación de un jugador o entrenador en algún juego para el cual estuviese impedido de actuar, el Club al cual pertenezca perderá el o los puntos en disputa que hubiese obtenido”, detalla el Artículo 67 del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP.

La U venció a la UC y fue líder por algunas horas, hasta que Colo Colo retomó la punta. Foto: Photosport

Acción repetida

La acción laica de acudir a los tribunales no es nueva. En 2021, ya lo habían hecho contra Deportes Melipilla, cuando ambos clubes peleaban por la permanencia en Primera División. Finalmente, Universidad de Chile se salvó en el campo de juego, con una recordada victoria agónica por 3-2 contra Unión La Calera. Aun así, se acogió la denuncia contra los potros, que terminaron perdiendo la categoría por secretaría. El elenco que terminó favorecido fue Huachipato, que había descendido en cancha y pasó a jugar la promoción, donde se salvó al imponerse ante Deportes Copiapó.

El movimiento azul en aquella oportunidad fue realizado el sábado 4 de diciembre, a las 20.27 horas, momento en que la UC celebraba su tetracampeonato en Viña del Mar y a solo un día del cotejo entre la U y los cementeros. Luego, diferentes equipos de Primera División y Primera B se fueron sumando: Huachipato, La Serena, Audax Italiano, La Calera, Ñublense, San Felipe, Puerto Montt y San Luis.

Lorenzo Antillo, en ese momento presidente y máximo accionista de Audax Italiano, explicó la decisión de denunciar a Melipilla. “Lo hice por un asunto de transparencia. Para que todo lo que se dice se investigue y no quede en duda. Tampoco es que quiera perseguir a Melipilla, por lo mismo si lo tratan en el Tribunal este u otro martes no me influye. Solo que se investigue realmente”, dijo a El Deportivo. Las consecuencias para el elenco melipillano fueron fatales, ya que al año siguiente perdió la categoría también en la Primera B y hoy está relegado a la Segunda División Profesional.