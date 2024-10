¿Llegará a los partidos de la Roja? Alexis Sánchez completa cuatro meses sin jugar y su retorno se vuelve a postergar

Alexis Sánchez superó los cuatro meses sin jugar. En Udinese lo han esperado, pero cada vez hay más impaciencia en Italia por la ausencia del Niño Maravilla. “Sin Thauvin y Sánchez faltó esa imprevisibilidad que podría haber puesto en aprietos al Milan”, dijo Alessandro Costacurta tras la última caída del elenco Friuli. Es primera vez que la lesión del formado en Cobreloa forma parte del análisis del momento de su escuadra. El entrenador Kosta Runjaic, por su lado, intenta ser mesurado. Pero ha reconocido que le gustaría contar con todo el plantel para poder tener más variantes en los momentos de aprietos.

La planificación del tocopillano indicaría que pronto estaría de vuelta a los campos de juego. Según los cálculos realizados cuando estuvo trabajando con Ramón Cugat, en Barcelona, ya a fines de octubre debería estar actuando. Sin embargo, su regreso se sigue postergando. “Se necesita más tiempo: es posible que su regreso, al menos al banquillo, se posponga para el partido contra Juventus”, informó el medio italiano Calcio Udinese. El duelo de los blanquinegros ante la Vecchia Signora está programado para el 2 de noviembre. Luego, el 10 de ese mes, enfrentan a Atalanta.

Alexis Sánchez sigue en proceso de recuperación. Foto: @Udinese_1896

Los cálculos pueden favorecer a la Roja. No obstante, si es que Ricardo Gareca lo incluye en su próxima nómina, el goleador histórico de la Selección llegará con muy poco ritmo. Aun así, a modo de ver del Tigre, el atacante con pasado en el Inter de Milán es el único futbolista chileno que es capaz de desequilibrar en el momento actual del combinado nacional. “Dentro de este plazo no hemos visto a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no vemos un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis, pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él”, dijo el DT cuando entregó la convocatoria de octubre. Los próximos desafíos de la selección chilena son el 15 de noviembre, ante Perú, en Lima, y el 19 de noviembre, ante Paraguay, en Santiago.

Durante los últimos días, el Niño Maravilla ha estado en la palestra en Italia. En la antesala del enfrentamiento ante el Milan, su técnico dio algunas luces sobre su recuperación. “Está de regreso y muy pronto podremos verlo entrenar con sus compañeros”, revelaba. A inicios de mes también dio a entender que existe ansiedad en la interna por tenerlo de vuelta en las canchas, pero también dijo que al ser una situación delicada, en el cuerpo médico no les gustaba hablar de plazos: “Empezará con los ejercicios de carrera y luego hará algunos ejercicios con el equipo. No daré tiempos precisos, de lo contrario los doctores se enojarán”.