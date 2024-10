Recurre a las ‘manos mágicas’ del doctor Cugat: Alexis viaja a España para salvar a la Roja en noviembre

Alexis Sánchez (35) solo piensa en su retorno a las canchas. El Niño Maravilla anhela jugar la fecha FIFA de noviembre, cuando la Roja visite a Perú y reciba a Venezuela. Por lesión, el tocopillano ha estado ausente en los últimos desafíos de Chile, que tras su caída ante Brasil se hundió aún más en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Para poder estar con la Selección en la última doble fecha del año, el delantero del Udinese viajó a Barcelona. Allí se sometió al tratamiento del doctor Ramón Cugat (74), un prestigioso traumatólogo que ya ha tratado otras lesiones del jugador formado en Cobreloa. Desde el entorno del futbolista revelan que la planificación es que retorne a las competencias a fines de octubre. Luego de su viaje a España, regresó a Italia para sumarse a las prácticas de su club, con el que todavía no ha podido debutar.

En el cuadro de Friuli han tratado con pinzas la situación del tocopillano. Llegó como refuerzo estrella, pero su estreno se ha hecho esperar. “Sánchez sufrió una lesión por contusión miofascial en el gemelo medial de la pierna izquierda en el entrenamiento. Se realizarán más investigaciones para evaluar el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación”, informó el elenco bianconero el 21 de agosto. Las primeras estimaciones apuntaban a un mes de baja. Sin embargo, la situación era mucho más grave y Alexis arriesgaba estar hasta cuatro meses fuera.

La semana pasada, Kosta Runjaic, técnico del Udinese, se refirió al presente del goleador histórico de la Roja. “Ahora empezará con los ejercicios de carrera y luego hará algunos ejercicios con el equipo. No daré tiempos precisos. De lo contrario, los médicos se enojarán. Serán necesarias tres o cuatro semanas más. Estamos ansiosos por tenerlo de vuelta en el grupo. Sánchez está con nosotros todos los días, pero todavía necesitamos algo de tiempo”, advirtió.

Un viejo y querido amigo

Ramón Cugat tiene en su currículo el haber tratado a diversas estrellas del fútbol mundial. Por su consulta han pasado, por ejemplo, Xavi Hernández, Samuel Eto’o, Mikel Arteta, Cesc Fàbregas, Andrea Orlandi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, David Silva, David Villa y Fernando Torres. La Selección no se queda atrás, ya que el médico conoce muy bien a Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gonzalo Tapia y al propio Sánchez. En el caso del arquero, fue quien le recuperó el tendón de Aquiles, luego de la rotura que sufrió durante su etapa en el Manchester City.

Con el Niño Maravilla tienen una extensa y cercana relación. La primera vez que el tocopillano llegó a atenderse con el español fue en 2007, tras sufrir una grave lesión de tobillo mientras jugaba en River. La última vez que el artillero acudió a los servicios del “doctor de las manos mágicas”, como es conocido, fue en 2021, luego de la Copa América de Brasil. De hecho, Cugat no tiene reparos en calificar a Sánchez como un amigo. “Me llamó mucho la atención cuando lo conocí. Es una persona muy especial para mí. Le cuidamos con mucho cariño. Una cosa fueron los cuidados médicos y otra a nivel personal. Él es muy buena persona. Es muy loable”, contó el médico en entrevista con un canal de Youtube, en marzo pasado.

Incluso, el traumatólogo reveló una divertida anécdota con el chileno. “Cuando lo conocí le dije: ‘¿De dónde eres tú?’. Y me dice: ‘Tocopilla’. ‘¿Cómo?’, le dije. ‘Tocopilla’. Y viene, me toca y dice: ‘¿Doctor, está sordo?’... Es una persona tal como es, no te engaña. Es auténtico. Tiene dotes muy buenos como persona. Por eso me entró muy profundo. Verle tan joven, toda su vida, donde podía llegar y donde ha llegado. Es para decir felicidades, porque te lo mereces”, resaltaba, en un video que se hizo viral.

Cugat también fue clave en el proceso de recuperación de Arturo Vidal para tratar la rotura del menisco externo de la rodilla derecha, en la antesala del Mundial de Brasil 2014. Con el riesgo de que el volante se perdiera la competencia, el médico lo operó con un procedimiento artroscópico que tardó cerca de 40 minutos. Claro que le recomendó una pausa larga al volante. No obstante, el Rey apuró su regreso para estar en el torneo planetario, apoyado por el fisioterapeuta José Amador, parte del cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli.

¿Puede jugar en la Serie A?

Debido a su lesión, Alexis Sánchez no fue inscrito por el Udinese para la Serie A. Sin embargo, la escuadra de Friuli puede modificar ese listado en cualquier instante. De forma que, cuando esté en condiciones, y si así lo decide el cuerpo técnico, el Niño Maravilla ya podrá sumar minutos. El entrenador ha elogiado lo que exhibe el delantero en las prácticas, pese a estar lejos de su ciento por ciento. “Los jóvenes están muy motivados para hacerlo bien, pero en los próximos tres partidos tendremos más confianza en nosotros mismos para hacer una buena combinación entre experimentados y novatos. Incluso, el propio Sánchez nunca baja la intensidad”, sostuvo Runjaic.

El comienzo del Udinese en la Primera División de Italia ha sido prometedor. Lleva 13 puntos de 21 posibles. Está octavo en la tabla. Empató ante Bologna en el debut, luego venció a la Lazio, Como y Parma. Tras sufrir dos derrotas, ante la Roma por 3-0 y ante el Inter de Milán, por 3-2, volvió al triunfo ante el Lecce. El DT se ha mostrado conforme, pero también espera tener pronto a todos disponibles, porque anticipa que en algún momento deberá dosificar las cargas.

“No es que me dé dolor de cabeza, pero nunca es fácil tomar la decisión correcta con este plantel. Yo elijo, pero es bueno tener esta variedad en la plantilla. Vendrán semanas difíciles e intensas y será útil tener un poco de rotación”, indicó. Ahí, el retorno de Sánchez se prevé como fundamental, al igual que en la Roja, donde Ricardo Gareca lo espera con ansias para intentar revertir la crisis que tiene a Chile último en la tabla.