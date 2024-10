Llamadas a Latam, videos sin audio y una polémica denuncia del juez: así fue el tenso cara a cara entre Colo Colo y la U

Este martes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina ardió. La U y Colo Colo, además de los testigos que citó la corte deportiva, expusieron sus argumentos en el marco de la denuncia que presentaron los estudiantiles, que buscan determinar que el técnico del Cacique, Jorge Almirón, incurrió en desacato al mantener contacto con sus colaboradores durante el partido frente a Huachipato. En ese duelo, el argentino estaba imposibilitado de dirigir, porque cumplía la primera de las tres jornadas de castigo que recibió por los excesos en contra del árbitro José Cabero, quien dirigió el choque entre los albos y la UC en el Monumental.

El tribunal no adoptó ninguna determinación. Aunque la audiencia se prolongó por casi cuatro horas e intervinieron los abogados de ambos clubes, además del juez Héctor Jona, el asistente Gustavo Ahumada, el coordinador albo, Víctor Vidal, y un representante de Huachipato (que debía explicar por que no se había cautelado la denominada zona de exclusión), a los que sumaron el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo, Daniel Morón, la instancia que preside Exequiel Segall determinó solicitarles a los azules nuevos argumentos que sustenten su posición. En otras palabras, que sumara más pruebas y, en lo posible, más contundentes. También se exigió un testimonio clave: el de Patricio Almendra, el coordinador del partido, quien autorizó la presencia de un funcionario de seguridad en la banca alba. A Huachipato, en tanto, se le pidió el registro de las cámaras de seguridad en el día del partido. Esta filmación se busca detallar el actuar de Víctor Berríos, el analista del Almirón a quien el técnico le habla al oído en la caseta, según los últimos videos exhibidos. Esta prueba resultó clave para Azul Azul, que la sumó minutos antes de la audiencia que se realizó este martes, en Quilín.

Los detalles del cara a cara de la U y Colo Colo

La cita fue tensa, por la importancia de la materia que se estaba discutiendo y por las consecuencias que puede generar para la resolución del Campeonato Nacional. De configurarse la infracción, el Cacique perdería los tres puntos que consiguió en Talcahuano, con lo que la U volvería a la punta de la tabla y quedaría en una posición inmejorable para quedarse con el título. “Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar. Y eso es súper importante que quede claro que para ganar el torneo hay que cumplir la totalidad de las reglas y eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal que resuelva”, dijo el abogado azul José Ramón Correa en defensa de la posición que tomó el club laico. “No quiero entrar en el detalle de los alegatos que hemos tenido dentro del tribunal, pero si le puedo decir que es una de las hipótesis (pruebas contundentes de la comunicación), pero también está que cuando hay un técnico suspendido no pueden haber equipos electrónicos adentro (lo que informó el árbitro). Son distintas situaciones de las cuales nosotros estamos convencidos de que las pruebas son contundentes, pero confiamos y respetamos lo que resuelva el tribunal de la ANFP”, agregó.

La U exhibió ante el tribunal un video que se había hecho público durante la jornada del martes, en que Almirón dialoga con Víctor Berríos, uno de los analistas de video del cuerpo técnico. Según Azul Azul, sin ninguna prueba de audio, el miembro del cuerpo técnico del elenco de Macul recibió una orden para que fuese transmitida a la banca, lo que probaría la falta. Los albos, naturalmente, estiman que el registro carece de peso probatorio. Sin embargo, en el Tribunal de Disciplina llamó la atención que los albos no informaran la presencia del analista en la cabina y sólo lo hicieron cuando se dio a conocer la filmación. Incluso, según presentes a la audiencia, Daniel Morón, el gerente deportivo, no supo dar el nombre exacto del funcionario ante las preguntas del los jueces del Tribunal.

En las declaraciones, hubo otro elemento que llamó la atención: la explicación que dio Jona para la tardanza en la entrega del informe y la inclusión de la incidencia que motiva la álgida disputa. “Yo no vi nada. Me pidieron que lo informara”, planteó el juez. Ante la consulta de quien se lo pidió, manifestó que había sido Carlos Ulloa, el jefe técnico de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien no estaba en el estadio acerero. “No, me lo pidió desde Santiago. ¿Quién me lo pidió? Carlos Ulloa”, admitió el árbitro del compromiso quien, por cierto, se había tomado más tiempo que el habitual para la entrega del escrito sobre el que, habitualmente, el tribunal se basa para sus sentencias. En todos los partidos, el informe de los jueces se entrega casi 24 horas después. En este caso, demoró casi 72 horas.

Al ser consultado por El Deportivo, Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, explica la situación. “Efectivamente se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión. Es algo que hacemos comúnmente frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora claramente agarra más relevancia por la situación que está pasando”, dice, de entrada. “En esta situación reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión. Por lo mismo el informe salió mas tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia”, complementa el exjuez FIFA. “Siempre ha complementado los informes en caso que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de Beccacece al refrigerador el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios”, cierra.

En el Cacique, sin embargo, la situación genera molestia. Más cuando frente al Tribunal desde Blanco y Negro recurrieron a un antecedente que se dio en el partido entre Cobresal y Cobreloa, en la victoria por 3-2 de los de El Salvador. En ese duelo, el entrenador Gustavo Huerta no pudo dirigir tras ser expulsado ante Unión Española. En su lugar estuvo Carlos Escudero, el ayudante técnico. Este último, tenía dos dispositivos electrónicos en sus manos. Lacnico Gustavo Huerta estaba expulsado, y su ayudante Carlos Escudero tenía dos dispositivos electrónicos en sus manos.

Jorge Almirón debió observar desde una cabina el duelo entre Colo Colo y Huachipato. (Foto: Photosport)

Una acción que involucra a uno de los abogados azules fue, precisamente, el reflejo la alta densidad que reinaba en la sala. “Ese problema no lo tenemos nosotros, porque nunca nos echan a Gustavo Álvarez”, dijo uno de los abogados de la U. Mosa explotó. “Te exijo un poco de respeto, estamos en un lugar serio”, espetó el mandamás albo.

En el Monumental, después de la comparecencia, Mosa fue especialmente virulento. Sus dardos apuntaron hacia la U y a los acereros. ”Es extraño que te denuncie un equipo que no tenía nada que ver en el partido en cuestión. Presentamos nuestras pruebas, escuchamos lo que dijeron en la U. Estamos bastante tranquilos, creemos que las evidencias de Universidad de Chile no muestran absolutamente nada”, estableció.

El siguiente dardo fue directo. “Les damos las gracias por tener una cámara filmándonos los 90 y tantos minutos que duró el partido. Es una cosa bien increíble. Se ve que es una cámara fija, no se ve nadie que la esté moviendo, está puesta ex profeso para filmarnos. Estas patrañas que inventa la Universidad de Chile, en complicidad con Huachipato, es de lo más bajo que hay. La gracia de esto es que se gana o se pierde, pero dentro de la cancha. Estas cosas no le hacen bien al fútbol”, insistió. E incluso fue más específico respecto de una conversación pendiente con el presidente acerero, Victoriano Cerda. “El día que me lo encuentre le voy a preguntar. Cruzó la raya roja el señor Cerda”, advirtió.

El teléfono de Víctor Vidal

Los albos, a su vez, insistieron en la postura de que no hubo comunicación entre Almirón y su staff. Y se abocaron a desacreditar la participación del coordinador Vidal en la presunta comunicación entre Almirón, ubicado en la parte alta del estadio, y la banca del equipo popular.

En ese contexto, la estrategia del Cacique fue poner a disposición del tribunal el tráfico de llamadas del teléfono del funcionario, con sus respectivos horarios. Por esa vía, los albos buscaron probar que a esa hora, efectivamente, estaba coordinando aspectos relacionados con el retorno del equipo popular a Santiago, por la vía aérea. En el registro aparecen comunicaciones entre Vidal y Latam, la aerolínea que trasladaría al plantel del Cacique que coincidirían con el horario en que se acercó a la banca que el equipo de Macul ocupaba en el reducto de Talcahuano.

De hecho, desde que se inició el conflicto, los albos han aludido a que Vidal solo comunicó un aspecto práctico: que no había control de dopaje, por lo que la salida a la terminal aérea Carriel Sur se produciría más rápidamente que lo previsto inicialmente. Y, que incluso, pensaba en irse antes al aeropuerto. Vidal, en la audiencia, sin embargo, aclaró que finalmente no se retiró antes.

Almirón, a su vez, insistió en su inocencia. “Lo más importante es darle tranquilidad a la gente, hicimos todo lo que corresponde. En ningún momento incumplimos, acatamos el dictamen de la suspensión. Está en proceso la investigación, así que me sugirieron no tocar el tema. Cuando esto se aclare, voy a dar todos los detalles que quieran”, dijo después de la revancha ante Magallanes, que significó la eliminación en la Copa Chile.

“Para mí lo más importante es que la gente de Colo Colo se quede tranquila, creo que el martes van a tomar una decisión. En ningún momento incumplimos nada. Mi cuerpo técnico hace mucho tiempo que trabaja conmigo y ellos tomaron decisiones. Por ejemplo, contra Palestino nunca me enteré por qué salió (Javier) Correa. Las decisiones las tomaron ellos, tomaron las correctas y por suerte salieron bien, porque ganamos”, sentenció.