Palos para Clark y aviso de demanda contra Cerda: Aníbal Mosa se descarga con todo y lanza grave acusación contra la U y Huachipato

Este martes se llevó a cabo una intensa jornada en el Tribunal de Disciplina de la ANFP en la que se analizó la denuncia por un supuesto desacato de Jorge Almirón durante el duelo que sostuvieron Colo Colo y Huachipato.

Tras la larga sesión que se extendió por casi cuatro horas, Aníbal Mosa, quien fue parte de la defensa del Cacique, tomó la palabra y se lanzó con todo contra la U y los de la usina.

“Es extraño que te denuncie un equipo que no tenía nada que ver en el partido en cuestión. Presentamos nuestras pruebas, escuchamos lo que dijeron en la U. Estamos bastante tranquilos, creemos que las evidencias de Universidad de Chile no muestran absolutamente nada”, comenzó señalando en un punto de prensa.

Al mismo tiempo, salió en defensa del técnico, asegurando que el argentino “no dio ningún tipo de instrucciones. Yo estaba en la cabina”.

También se dio su tiempo para cuestionar de forma irónica la grabación del palco en el que estaban. “Les damos las gracias por tener una cámara filmándonos los 90 y tantos minutos que duró el partido, es una cosa bien increíble. Se ve que es una cámara fija, no se ve nadie que la esté moviendo, está puesta ex profeso para filmarnos. Estas patrañas que inventa la Universidad de Chile, en complicidad con Huachipato, es de lo más bajo que hay. La gracia de esto es que se gana o se pierde, pero dentro de la cancha. Estas cosas no le hacen bien al fútbol”.

Más adelante, apuntó a las sensaciones del plantel de la U sobre la acusación de los directivos laicos, encabezados por Michael Clark. “No sé si sus jugadores estén contentos con la denuncia que hace su dirigencia, porque le faltan un poco el respeto al maravilloso campeonato que ha hecho la U. La primera rueda estuvo primera en casi todos los partidos. Empañarlo con estas maniobras que más huelen a los años 80, habla muy mal de una institución grande como la Universidad de Chile y de los dirigentes que tiene. Para qué hablar de Huachipato que se presta para este tipo de cochinadas”.

Y no solo se quedó en eso, pues luego el mandamás del Cacique apuntó al rol de los acereros. “Nos sentimos totalmente invadidos, no se me ocurriría ponerle una cámara al equipo visitante. Vamos a estudiar acciones legales contra Huachipato, porque considero de que cruzaron una línea. Sabemos que son especialistas para armar enredos, pero nunca pensé que llegarían a una cosa tan baja”, argumentó.

Además, dado el hecho de que Huachipato esté apoyando a los azules en este caso, dejó ver que la situación deja en evidencia un vínculo del propietario de los siderúrgicos, Victoriano Cerda, con la U.

“Dos más dos son cuatro aquí y en la quebrada del ají. Saquen sus conclusiones. Habría que expulsar a alguien, el Consejo de Presidentes, el señor Milad y compañía, deberían tomar cartas en el asunto y que transparenten quiénes son los dueños de la U. Nadie es capaz de transparentar una situación. No le hace bien a la institución del fútbol”, lamentó.

Volviendo a la cámara que se encontraba filmando hacia el palco, Mosa expuso que le pedirá explicaciones a Victoriano Cerda cuando lo vea. “El día que me lo encuentre le voy a preguntar. Cruzó la raya roja el señor Cerda”, acusó.