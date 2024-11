Con críticas a Gilabert: el juicio de Roberto Tobar al polémico gol anulado a Leandro Fernández en la U

Leandro Fernández fue uno de los protagonistas de la jornada en el empate de la U. El delantero marcó un golazo en el minuto 89, que desató la locura de los hinchas azules. En ese mismo instante, Colo Colo igualaba frente a Copiapó y el resultado de ambos cotejos obligaba a un partido a definición.

De la alegría, sin embargo, se pasó rápidamente a la frustración. La anotación fue anulada luego de que el VAR, a cargo de Fernando Véjar, advirtiera a Francisco Gilabert que hubo una infracción en la jugada anterior, sobre de Marcelo Morales sobre Federico Martínez. Tras el partido, los jueces se llevaron la recriminación del delantero argentino. “Son unos cagones”, les dijo. El duelo terminó igualado y le quitó a los azules la posibilidad de jugar el partido de definición frente al Cacique, que tampoco pudo ganar en el norte.

A casi 24 horas del duelo, Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, analiza la polémica jugada que sigue dando vuelta en la cabeza de los azules. “A juicio de la comisión, y mío también, la jugada es muy rápida en el contexto que se estaba desarrollando el partido, con mucha dinámica y situaciones de roce que podrían eventualmente pasarse por alto”, comienza diciendo.

“Hoy, con hechos consumados podemos decir que lo ideal hubiera sido sancionar inmediatamente esa falta, porque así se cortaba todo lo que había hacia adelante. Sin embargo, el VAR hizo su trabajo correctamente y como establece el protocolo, hizo la revisión de rigor entregándole a Francisco la evidencia que luego interpretó correctamente”, cierra.

La molestia azul

Luego del compromiso, Gustavo Álvarez se refirió a la anotación que terminó siendo anulada. “Lo que pasa es que el cuarto árbitro se la marca en el momento que se produce y dice foul. Después supongo que la deben haber revisado en el VAR. Si se revisó ahí, donde hay 30 cámaras, no tengo nada que decir comparado con eso. Yo veo la jugada rápida y creo que el cuarto árbitro se la marca. Si ellos dicen eso, debe haber sido así. No tengo la claridad para discernir”, lanzó.

Más allá de la discusión por el dictamen, el entrenador evaluó el trámite general y hasta agradeció la entrega de sus pupilos. “Ha terminado la fecha 30 y tenemos que esperar. Hay que prepararnos para la final de la Copa Chile. Al equipo le costó controlar el partido de la forma que lo veníamos haciendo, quizás por la ansiedad caímos en imprecisiones en el segundo tiempo. Se hizo de ida y vuelta por momentos y no era lo mejor para nosotros. Después terminamos con mucho empuje y corazón como nos caracterizó durante todo el año. Erramos goles que nos pudieron dar la victoria. Estoy muy lejos de reprocharles algo. Les agradezco a cada uno de los que les tocó jugar. El plantel es muy noble y lo demostró durante las 30 fechas”, concluyó.

El futbolista que se descargó con todo fue Marcelo Díaz. “Hoy volvió a suceder y lo bueno es que queda todo registrado. Los partidos se definen en la cancha, pero claramente hoy queda demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio, nos privaron de un triunfo y eso es lo que me deja muy caliente, muy frustrado, porque lo merecimos ganar”, comenzó diciendo.

“Espero que los siguientes años no sea de esta forma porque la gente no merece que se juegue con sus sentimientos. La ANFP y quienes tengan que tomar cartas en el asunto las tendrán que tomar, hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo, y es lamentable que haya sucedido de esa forma porque una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando. Una jugada que no es falta”, complementó.

Para cerrar, el exseleccionado chileno asegura que la mala conducción de Véjar terminó ensuciando el cierre del Torneo Nacional. “Cualquiera de los dos hubiera sido justo campeón de buena forma, no ensuciando el torneo, no manipulando lo que ha sucedido en todo el torneo. Ambos planteles hicieron lo mejor posible, se jugó hasta el último partido el campeonato y eso hace que la competencia sea muy buena para Chile y para la Selección, pero quedamos segundos sin haberlo merecido”.