La autocrítica de Arturo Vidal en su retorno a la Roja: “Seguramente dije cosas en que me equivoqué”

Arturo Vidal está de vuelta en la Selección y ya tiene la mente puesta en el partido ante Perú. “De verdad me toca un partido difícil, caliente. Es un clásico. He tenido la suerte de marcar. Voy a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos. El partido va a estar caliente. Ellos necesitan ganar también. Va a ser una guerra, pero no tenemos miedo. Vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos”, analiza el Rey.

El volante albo reconoce que no esperaba la convocatoria. “Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la Selección, representar a mi país. Me toca en un buen momento, levantando una copa, en un momento preciso. Llego mejor que nunca. Estoy feliz, espero ayudar, aportar y que sumemos los seis puntos”, establece, además de reconocer la felicidad que volver a un sitio en el que ha sido un habitual durante 17 años.

Voluntad y autocrítica

El Rey relata cómo se produjo su retorno. “Se dio. De verdad que se dio después del partido. Me llamaron, me citaron. Tuve toda la voluntad. Quise volver antes y no se dio. Hablamos. Aclaramos las cosas. Con los chiquillos igual. El ambiente está bueno. Todos pensamos que lo importante es la Selección. Con los chiquillos nunca he dejado de hablar. La amistad es de siempre. Son todos jóvenes. Los conozco desde que empezaron. Les toca hacerse cargo de la Selección y me gustaría ayudarlos. Nos verlos desde afuera”, añade.

En ese contexto, no desconoce las críticas al proceso de Gareca. “Lo dije y me acuerdo. Habían pasado dos momentos en que pensé que podía estar. En la Copa América y después del partido con River. Pensé que no iba a estar. Seguramente hubiera sido mejor una comunicación antes, pero se dio así. Me toca aprovecharlo al máximo”, establece.

Arturo Vidal, en la Selección (Foto: Photosport)

Luego, abre espacio a la autocrítica. “Seguramente tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No soy el que esconde las cosas. Estaba con una cámara. Claramente hay palabras que me equivoqué. Duele mucho cuando alguien mata a los jóvenes cuando están los más grandes que pueden soportar eso. A esta edad no me duele nada. Yo ya tengo 18 años de carrera. Prefiero que me maten a mí”, añade.

Finalmente, aborda la relación de los jóvenes con las redes sociales, aunque evita la crítica frontal. “No sé si puedo decir eso, porque no sé qué hacen los jóvenes en su casa. Las redes sociales mueven en el mundo. En Europa ganan dinero con eso, te acercan a la gente. No le veo nada de malo. Sirve para ir poniéndole la piel más dura a las críticas”, sentencia.

Las ausencias

La presencia de Vidal viene a fortalecer una estructura que ha ido sufriendo percances. A la salida de Williams Alarcón se sumaron nuevas bajas. Darío Osorio, Marcelo Morales y Erick Pulgar fueron liberados de la concentración “Todos presentan patologías que limitan su participación en entrenamientos y partidos durante la actual convocatoria”, comunicó, formalmente, la Roja.

En ese escenario, fue citado Erick Wiemberg, de destacada participación en el título que celebra Colo Colo. Al valdiviano se agrega el bullado retorno de Vidal.