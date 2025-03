Los grandes ausentes en la nómina de Ricardo Gareca para la Roja

Ricardo Gareca entregó la nómina de la Roja de cara a la fecha FIFA de fin de mes. Entre las novedades asoman Fernando Zampedri, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz. También llamó a Arturo Vidal, quien está lesionado y ha jugado poco en Colo Colo. Sin embargo, hay otros nombres que el Tigre excluyo llamativamente. Uno de ellos es Carlos Palacios, quien fue elogiado por el entrenador hace un mes. Sus últimas presentaciones y el momento crítico de Boca Juniors hicieron que el estratega finalmente opte por no llamarlo. En el entorno del DT reconocen que lo ve como un futbolista irregular.

Tampoco está Mauricio Isla, quien si había sido llamado para el amistoso ante Panamá, pero se tuvo que bajar por lesión. De los históricos no llamó a Marcelo Díaz, que fue el único que actuó en el cotejo ante el cuadro centroamericano. Vidal y Aránguiz, que no estuvieron en febrero por lesión, ahora si dirán presente.

Nicolás Guerra hizo tres goles ante Panamá y ahora no estará en las Roja. (Foto: Photosport)

Sin embargo, de quienes “ganaron” en esa ocasión, la situación más llamativa es la de Nicolás Guerra. El entrenador le dio la oportunidad de ser titular y el delantero respondió con tres goles. Luego ha seguido en racha en la U. Parecía que sumaba una alternativa real en el ataque. Luego del encuentro, Gareca lo elogió y lo visualizó en contextos de juego. “Hacer tres goles es muy difícil. Para cualquier goleador y en cualquier partido. No es tan fácil. A veces uno comete el error de pensar ‘bueno, son partidos amistosos’, pero hacer tres goles es muy difícil. Habla de las condiciones de él como goleador. Es joven, tiene 25 años, ni siquiera llegó a una etapa madura para él”, dijo.

“Al último momento nos decidimos por él, pero no porque Steffan Pino no estaba entrenando bien, ni mucho menos. A veces tiene esa intuición que, como son de una estatura baja, medio escurridizos, quisimos en el ataque ver esa opción, nada más. Ofrece alternativas diferentes”, añadió. Finalmente no estará ante Paraguay y Ecuador. Para pelear por el puesto de centrodelantero, el adiestrador optó por Fernando Zampedri.

En la zona media, de los que otras veces ha llamado, ahora no están Marcelino Nuñez, Erick Pulgar y Williams Alarcón. En el ataque no aparecen Víctor Dávila y Bruno Barticciotto.

Los cortados

Hay nombres que, al parecer, Gareca ya no tiene en cuenta pese a su presente. Aunque el Tigre ha sido enfático en remarcar que el no descarta a nadie y lo comprobó cuando incluyó a Arturo Vidal en su proceso pese a las ácidas críticas que el Rey le propinó cuando no era llamado. Aun así, hace tiempo no está en las listas Gabriel Arias. El capitán de Racing ha tenido grandes actuaciones en la Academia, hace algunos meses ganó la Copa Sudamericana y ahora sumó la Recopa continental. Desde la Copa América no es considerado, pese a que en el certamen llevado a cabo en Estados Unidos fue el segundo arquero, detrás del hoy retirado Claudio Bravo.

Por otro lado, nuevamente no sumó Ben Brereton. El ariete y el entrenador hicieron cortocircuito en la fecha FIFA de septiembre. Ese día, el DT sacó al delantero a la media hora de partido. Nunca lo convenció y luego del duelo ante Bolivia no lo convocó más. Hoy el nacido en Inglaterra vive un presente dulce en la Championship. Retornó al Sheffield United y suma tres goles y dos asistencias en ocho encuentros.