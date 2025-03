Carta de la AFA, pasaporte a la FIFA y varios telefonazos: las gestiones de Fernando Zampedri para defender a la Roja

Fernando Zampedri está listo para ser llamado a la Roja. El delantero no solo manifestó sus intenciones al decirlo públicamente el día que recibió el documento que lo acredita como chileno. También lo hizo al redactar una carta que dejaba en claro sus intenciones de jugar por Chile y al conseguir personalmente una misiva de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que consigna que nunca había jugado por la selección absoluta de Argentina, lo que lo hace elegible para Ricardo Gareca. La ANFP envió todos los papeles, la FIFA los recibió y el artillero puede recibir el llamado del Tigre. El pasaporte fue ingresado el viernes pasado. El Toro ya está habilitado para ser considerado para los duelos frente a Paraguay y Ecuador, en la nómina que se conocerá este viernes al mediodía.

El 19 de febrero, el ariete recibió el escrito que lo transformó en ciudadano chileno. El documento está firmado por Carolina Tohá, entonces ministra del Interior y Seguridad Pública. En esa misma jornada, el Toro reveló que esperaba el llamado de Juan Pinto Durán. “Si tengo la oportunidad de ir, buscaré sumar. El técnico es el que debe responder esa pregunta. Tengo ganas de disfrutar este momento con mi familia. Debo llevar esto a una emoción más interna. Espero retribuir un poco todo el cariño que he recibido acá”, comentó.

Zampedri es el goleador histórico de la UC. (Foto: Photosport)

En febrero, cuando la Selección goleó a Panamá en un amistoso, Gareca encontró a Steffan Pino y a Nicolás Guerra como variantes ofensivas. Pero el Tigre siempre ha tenido en mente a Zampedri. “Es un jugador histórico, que ha salido goleador continuamente, juega en un equipo grande de Chile, y todo estas situaciones nos llevan a todos, en caso de que se nacionalice, a otra etapa. No solamente estaremos pendientes nosotros, como cuerpo técnico, sino que todo el mundo estará pendiente de lo que él pueda llegar a declarar o de la intención que él tenga. A partir de ahí, podremos llegar a evaluarlo. Si él es chileno, tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar”, dijo el DT hace un mes. El entrenador prefirió postergar las comunicaciones hasta después de que el Toro obtuviera la ciudadanía.

La disposición del Toro es absoluta. Durante los últimos días, incluso, cercanos al ídolo cruzado se han comunicado con la ANFP para saber si será citado. De momento, el DT ha guardado el secreto. Pese a ello, dejaron en claro que el jugador está con muchas ganas de ser citado y que está dispuesto a participar en todo tipo de actividades a través de las redes sociales de la Roja.

Además de sus ganas de estar en la Roja, Zampedri también ha exhibido cómo se empapa de la cultura nacional. “La comida nos gustó mucho. Las palabras chilenas las uso mucho, siempre en tono de bromas. Pero lo que más nos gustó del país como familia es la convivencia, la seguridad. Queremos tener una larga estadía. De lo que he probado, el mote con huesillo me gustó, la piscola también, es dulce”, declaró. En esa ocasión también reveló que no mira el carnet, ya que se siente vigente a sus 37 años: “No me fijo en la edad. Hay muchos jugadores grandes que son talentosos. Físicamente estoy muy bien y eso me hace estar seguro de mí mismo”.

La competencia en el ataque

La convocatoria de cara a los partidos ante Paraguay y Ecuador será dada a conocer este viernes. Así lo anticipó Pablo Milad durante la semana. Ahí le metió presión al DT. “El profe la tiene difícil y eso me gusta a mí, porque tiene más alternativas y variables que puede hacer dentro de la cancha. No somos el Chile de hace unas fechas, somos un Chile renovado, con nuevas alternativas. Es un problema lindo para él”, dijo. El presidente de la ANFP tiene las expectativas renovadas de cara al año futbolístico que arranca a fin de mes: “En cada partido que resta nos jugamos la clasificación. El profe tiene bastante más alternativas que antes, se abrieron nuevos horizontes con más alternativas”.

En ese contexto, Zampedri asoma como una nueva alternativa para el ataque. Sin embargo, en su puesto debe combatir por un lugar con Eduardo Vargas, quizás el mayor protegido de Gareca. El atacante de Nacional se mantuvo como titular pese a las críticas y el DT lo respaldó siempre. A la larga, la respuesta de Turboman ha sido más positiva que negativa, puesto que es el máximo anotador del proceso del Tigre, con cinco conquistas. Además, el goleador histórico de la UC debe luchar con una suerte de “maldición” que ha rondado a los delanteros naturalizados chilenos. La mejor experiencia la tiene Ben Brereton y aun así sus últimas apariciones fueron polémicas, debido a la poca confianza que le daba el estratega.

Aún así, el Toro cuenta con el beneplácito de la historia de la Roja. “Imagino que se abre el abanico en temas ofensivos. Después, el entrenador es el que elige. No es menos cierto que en esa zona no tenemos tanto donde elegir. Si uno se pone a revisar, no hay un nueve de área, se han tenido que reconvertir otros futbolistas a la posición. Me parece una opción más que válida”, dijo Jean Beausejour a El Deportivo.

Por otro lado, Arturo Vidal ya ha dicho que lo espera en Pinto Durán. “Si sigue metiendo tantos goles y nos faltan. Todo lo que se sume es positivo así que lo esperamos”, dijo a fines de 2024. El King también lo ha elogiado en otras ocasiones. Hace algunas semanas le mandó un desafiante mensaje, pero exponiendo su respeto como rival: “Alguno de nuestros goleadores en Colo Colo va a hacer más goles que el Toro Zampedri. Le van a quitar el trofeo de goleador, aunque lo quiero mucho. Igual es una máquina”.