El Toro busca revertirlo: el maleficio de los delanteros nacionalizados en la Roja que amenaza a Fernando Zampedri

Fernando Zampedri es chileno. Este miércoles, el capitán de Universidad Católica recibió su carta de nacionalización, trámite final de un proceso que no solo libera un cupo de extranjero en la tienda cruzada. También le abre la puerta de la selección nacional al Toro, goleador de la Primera División por cinco temporadas consecutivas. Ante la falta de gol de la Roja, su nombre aparece en el radar de manera automática.

El ariete oriundo de Chajarí, quien cumplió 37 años el pasado 14 de febrero, no esconde su disposición a estar en la Selección si Ricardo Gareca lo estima pertinente. “Hoy en día estoy con la misma posibilidad que todos, puedo ser un aporte. Seguiré trabajando para tener una oportunidad”, dijo el miércoles, en San Carlos de Apoquindo, en su primera alocución como chileno. “Nacionalizarse era un objetivo y como familia estamos muy felices”, añadió.

La Roja está en una posición incómoda en las Eliminatorias. La opción que parece más factible es la del séptimo puesto, para entrar en el repechaje. En ese sentido, los partidos de la fecha FIFA de marzo son cruciales: ante Paraguay, en Asunción, y Ecuador, en Santiago. Aunque el centrodelantero más utilizado por Gareca es Eduardo Vargas, la opción de Zampedri es una variante que se abre para el DT.

En el caso de que el goleador histórico de la UC sea considerado, intentará cambiar una historia cuyos antecedentes no son halagüeños. Porque una serie de delanteros extranjeros (aprovechando su permanencia en el país) que recibieron la carta de nacionalidad para jugar por Chile no dieron el resultado esperado. Es como una especie de maleficio que afecta a los naturalizados que visten la camiseta roja y no les va bien.

Jorge Américo Spedaletti, oriundo de Rosario y campeón con tres equipos en Chile (la U, Unión Española y Everton), jugó cinco partidos por el seleccionado: cuatro por la Copa América 1975 y uno por las Clasificatorias al Mundial de Argentina ’78. No hizo goles. Si de artilleros extranjeros jugando por la Selección se trata, está el caso de Óscar Fabbiani. ‘Popeye’, gloria de Palestino, se convirtió en trigoleador del fútbol nacional: 1976, 1977 y 1978. Era su mejor aval para jugar por la Roja. Sin embargo, su paso no fue exitoso. Solo disputó tres encuentros, correspondientes a la Copa América de 1979. No anotó en 207 minutos.

Más reciente en el tiempo aparece Gustavo Canales, oriundo de General Roca, de madre chilena y padre argentino. En agosto de 2011 fue convocado por su buen desempeño en la U, pero las lesiones impidieron que jugara. Volvió en noviembre del mismo año, citado por Claudio Borghi para las Eliminatorias, en medio del escándalo de indisciplina conocido como el “Bautizazo”. El único partido que jugó por Chile fue el 11 de noviembre de 2011, en la derrota 4-0 con Uruguay, rumbo a Brasil 2014.

Gustavo Canales jugó solo un partido por la selección chilena.

Mientras Canales pudo debutar por el Equipo de Todos, no pasó igual con Leandro Benegas. El actual atacante de O’Higgins, mendocino de origen, fue convocado por Reinaldo Rueda en octubre de 2020 (el jugador estaba en Palestino), para el choque ante Colombia por las Clasificatorias a Qatar 2022, en reemplazo del lesionado Juan Carlos Gaete. Estuvo en el banco en el empate 2-2 en un vacío Estadio Nacional (tiempos de pandemia).

Brereton y otros más

La necesidad de refuerzos foráneos en épocas de escasez se ha dado tanto a través de nacionalizaciones como recurriendo a futbolistas con algún nexo sanguíneo con el país. Por ejemplo, Ben Brereton. La aparición del futbolista nacido en Inglaterra y de madre chilena pareció ser una solución a la falta de gol del seleccionado. El entusiasmo era generalizado. Si bien el sondeo surgió en la era de Rueda, su debut fue con Martín Lasarte, en la Copa América 2021. Con 35 partidos jugados y siete goles en la Roja, el ariete del Sheffield United hoy no está en el radar de Gareca. Desde que salió reemplazado ante Bolivia, en septiembre de 2024, no regresó.

En esa búsqueda de alternativas, el colombiano Rueda dio con Niklas Castro. Nacido en Oslo, de padre chileno y madre noruega, su primer acercamiento sucedió en 2019, cuando fue invitado por el ex DT de Chile, para entrenar de cara a unos amistosos contra Colombia y Guinea, en Europa. Al año siguiente, fue nominado para las Eliminatorias y tuvo su única presentación con la Roja el 13 de noviembre de 2020, frente a Perú. No volvió más a la Selección.

Niklas Castro fue convocado para la Roja por Reinaldo Rueda. Foto: Photosport/Archivo

Si hubo un nombre que en su minuto entusiasmo fue Marcelo Larrondo (argentino de padre chileno), sobre todo cuando era goleador de Rosario Central. Luego de tramitar su nacionalidad chilena, fue convocado por Juan Antonio Pizzi para las Clasificatorias de 2018, pero las lesiones lo descartaron. Luego, el mismo DT lo incluyó en la prenómina para la Copa América Centenario 2016, sin embargo nuevamente una lesión lo sacó de carrera. Nunca jugó por Chile.

A los 37 años, Fernando Matías Zampedri tiene la opción concreta de jugar por una selección nacional. Aunque sea la de su país adoptivo, en el que ha sabido brillar durante cinco años e ingresar en la historia grande de la UC.