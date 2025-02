Fernando Zampedri queda a la espera del llamado de Gareca: “No hemos hablado; trabajaré para estar disponible”

Fernando Zampedri recibió este miércoles su carta de nacionalización chilena. El Toro tuvo sus primeras palabras tras finalizar el proceso de tramitación. “Estamos muy contentos, muy felices de haber recibido la noticia”, señaló en rueda de prensa. De inmediato se puso a disposición de la Roja: “Hoy en día estoy con la misma posibilidad que todos, puedo ser un aporte. Seguiré trabajando para tener una oportunidad”.

Luego reveló situaciones que se dieron en su primera jornada como futbolista nacional. “Hoy me querían hacer un pasillo por ser chileno, pero no los dejé por qué no sabía. Mañana será. Están contentos por mi. El trabajo da oportunidades. He tenido la oportunidad de tomar otro camino, pero junto a mi familia decidimos seguir en el país, porque había algo más por delante. Nacionalizarse era un objetivo y como familia estamos muy felices”, enfatizó.

Fernando Zampedri celebra uno de sus goles con la UC.

El Toro queda a la espera del llamado de Ricardo Gareca. “Siempre se habla mucho de la Selección, de la forma de jugar, de lo que están necesitando, pero yo siempre me mantuve al margen. Trato de respetar mucho a los jugadores y al país. No era el momento de opinar. Hoy tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo. Me encantaría estar y sumarme, para dar un granito de arena a este país que me abrió sus puertas. Si el técnico siente que puedo ser un aporte, encantado de estar”, comentó.

“Creo que esta posibilidad es muy importante, estoy feliz de que hayan llegado los papeles y ser parte de este país. Se vienen nuevos desafíos, pero debo seguir trabajando para este club que me abrió las puertas”, añadió.

En esa línea, dio a conocer que aun no se comunica con el cuerpo técnico de la Roja. “No he hablado con Gareca. No tenía sentido, no correspondía. No sé si corresponde todavía. Él deberá tomar la decisión en su momento. Esperaré, seguiré trabajando. Si llega la convocatoria estaré 100 por ciento disponible”, dijo. “Si tengo la oportunidad de ir, buscaré sumar. El técnico es el que debe responder esa pregunta. Tengo ganas de disfrutar este momento con mi familia. Debo llevar esto a una emoción más interna. Espero retribuir un poco todo el cariño que he recibido acá”, sumó.

Sus metas

Ahora como jugador chileno, el ariete exhibe sus objetivos. “Nuestra meta en la UC es pelear el torneo y jugar una copa internacional, que es una deuda nuestra. Como objetivo personal, debo salir goleador del torneo otra vez. Es muy importante para mí. Ahora sumo aportar un granito de arena al país”, remarcó.

“No me fijo en la edad. Hay muchos jugadores grandes que son talentosos. Físicamente me siento muy bien y eso me hace estar seguro de mí mismo”, agregó.

Finalmente, el delantero se refirió a las cosas que le gustan del país y que lo ayudaron a la adaptación. “La comida nos gustó mucho. Las palabras chilenas las uso mucho, siempre en tono de bromas. Pero lo que más nos gustó del país como familia es la convivencia, la seguridad. Queremos tener una larga estadía. De lo que he probado, el mote con huesillo me gustó, la piscola también, es dulce”, declaró.