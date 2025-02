Informes, referencias y a la espera de una reunión: el plan de Gareca para revivir a la Roja con los goles de Zampedri

Fernando Zampedri es opción para la Roja. Durante la mañana de este miércoles, el Toro recibió la carta de nacionalización firmada a las 09:42 am en su correo y es oficialmente ciudadano chileno. De esta forma, finaliza un extenso proceso que comenzó a finales de 2024. Pese a que duró más de lo estipulado, lo cierto es que en el entorno del futbolista siempre estuvieron tranquilos con que se iba a dar antes de marzo. El mes clave para las aspiraciones del ariete, ya que se disputa la fecha FIFA. La Selección enfrenta a el día 20 a Paraguay, en Asunción, y el 25 a Ecuador, en Santiago. Ahora llamar o no al goleador histórico de la UC está en manos de Ricardo Gareca.

El Tigre siempre ha querido contar con el oriundo de Chajarí. Desde su arribo al país ha seguido atento sus pasos. “Nos ha preguntado, pero siempre muy por arriba porque sabía que no lo podía elegir”, dicen desde Juan Pinto Durán. Sin embargo, hasta ahora no ha existido comunicación entre ambos. El DT ha optado por la cautela. Quería que se confirmara que es elegible antes de contactarlo. Públicamente ya manifestó su interés y ahora lo citará a una reunión en Juan Pinto Durán para conocerlo. “Es un jugador histórico, que ha salido goleador continuamente, juega en un equipo grande de Chile, y todo estas situaciones nos llevan a todos, en caso de que se nacionalice, a otra etapa. No solamente estaremos pendientes nosotros, como cuerpo técnico, sino que todo el mundo estará pendiente de lo que él pueda llegar a declarar o de la intención que él tenga. A partir de ahí, podremos llegar a evaluarlo. Si él es chileno, tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar”, señaló hace dos semanas. Desde el círculo de jugador, sin embargo, aseguran que el futbolista “se muere por defender a Chile”.

Gareca tendrá a Alexis Sánchez y ahora tendrá una reunión con Fernando Zampedri.

El entrenador quiere estar preparado para su diálogo con el artillero. Ha pedido referencias del futbolista y las que ha recibido son positivas. Todos hablan bien de Zampedri. Para Gareca es una solución, ya que una de las principales falencias de la Roja en 2024 fue la falta de gol. Durante las últimas horas, eso sí, el Toro ha preferido por la cautela. “Respeto mucho a Chile y a los jugadores, hoy no puedo contestar eso, pero sí el día que tenga los papeles al día me gustaría”, señaló horas antes de recibir la ciudadanía. Claro que en el pasado ya manifestaba su interés de defender a la Selección. “El año que viene se puede dar. Si yo puedo aportar un granito de arena, bienvenido”, señaló a fines de la temporada pasada a El Deportivo.

En evaluación constante y sumando nombres

Por más que Zampedri sea una de las obsesiones de Gareca, el cuerpo técnico está en permanente evaluación del presente de todos los seleccionables. Hasta ahora, el Toro suma tres partidos en la Copa Chile y no ha convertido. En el debut de la UC en el torneo local no pudo jugar, ya que arrastraba una suspensión desde el curso anterior. Claro que sus cifras en el último lustro son demoledoras. El año pasado, el atacante fue, por quinto año seguido, el goleador del certamen de Primera División. Lo logró con 19 tantos. También fue la temporada en la que se consagró como el máximo anotador de la historia de Universidad Católica. Hasta ahora acumula 121 conquistas en 197 cotejos. Número que espera incrementar.

Aun así, para el entrenador de la Roja hay otras alternativas. Es un hecho que su titular es Eduardo Vargas. Y Turboman, con altos y bajos, convirtió cinco goles en 2024. Hasta ahora es el máximo anotador del proceso del Tigre. También para marzo tendrá de retorno a Alexis Sánchez, quien se perdió todo la segunda parte del año pasado por lesión. Un regreso que le da optimismo al DT de cara al futuro. “Creo que tenemos cantidad, pero lo más importante es que hay calidad de jugadores. Estamos en una situación complicada. Esto no modifica nada de lo que sucedió el año anterior, que fue malo. Eso yo no tengo claro, pero tengo fe de que de pronto podemos empezar a levantar. Estoy convencido de que futbolísticamente en Chile tiene para obtener puntos importantes. Nos permite a nosotros tener esa expectativa. Con estas actuaciones de los muchachos, con lo que pasó en las últimas dos fechas eliminatorias, sumando también a jugadores importantísimos que en las primeras seis jornadas no pudimos tener por diferentes lesiones y que ya están totalmente recuperados, creo que se puede armar algo interesante”, dijo Gareca tras la goleada de Chile sobre Panamá en amistoso.

Gareca no corta nombres. La inclusión de Arturo Vidal en la convocatoria de noviembre, luego de las duras críticas del volante, es prueba de ello. Ahora tampoco descarta una inclusión de Carlos Palacios, quien dejó al plantel luego de la goleada sufrida ante Colombia. Claro que al futbolista de Boca Juniors, el técnico le dejó una advertencia. “Al hincha de Boca le gusta mucho esta clase de jugadores, características como las de Carlos. Ojalá que pueda estar muy enfocado, grandes cracks han pasado por Boca y no han podido triunfar. Si puede aprovechar este momento será beneficioso para la Selección en la medida que él quiera venir. Tiene las puertas abiertas. Va a tener grandes posibilidades de poder llegar a estar”, comentó.

En el último encuentro de preparación, el entrenador sumó otras dos alternativas en el ataque: Nicolás Guerra y Steffan Pino. Dos que anotaron. El hombre de Universidad de Chile hizo tres en esa jornada. El adiestrador tiene una valoración positiva de ambos. “Hacer tres goles es muy difícil. Para cualquier goleador y en cualquier partido. No es tan fácil. A veces uno comete el error de pensar, ‘bueno, son partidos amistosos’, pero hacer tres goles es muy difícil. Habla de las condiciones de él como goleador. Es joven, tiene 25 años, ni siquiera llegó a una etapa madura para él. Nosotros consideramos que la mejor etapa del jugador está en ronda entre los 26, 27 y 34 años, donde un jugador está en plenitud”, dijo sobre el delantero de la U.

Al de Iquique lo ve como una chance de sumar altura en situaciones claves. “Tiene que seguir mejorando en los movimientos dentro del área porque (para) un hombre con la altura y los recursos que tiene, la ubicación dentro del área es todo en él”, sentenció.