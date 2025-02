Ahora depende de Gareca: Fernando Zampedri recibe la carta de nacionalidad chilena y se acerca a la Roja

Fernando Zampedri es chileno. El delantero recibió la carta de ciudadanía firmada este martes. De esta forma, finaliza el extenso trámite y se transforma en una opción para Ricardo Gareca, quien desde que llegó al país, ha pensado en incorporar al Toro a la Selección, ante la falta de gol que se tornó evidente en 2024. “Todo lo que sea jugador nacionalizado con el que yo pueda contar me interesa. No me importa la edad, no me importa el lugar donde esté jugando. Mientras yo tenga información de que lo puedo utilizar lo empezaré a analizar”, admitía el Tigre en el inicio de su proceso.

“Es un jugador histórico, que ha salido goleador continuamente, juega en un equipo grande de Chile, y todo estas situaciones nos llevan a todos, en caso de que se nacionalice, a otra etapa. No solamente estaremos pendientes nosotros, como cuerpo técnico, sino que todo el mundo estará pendiente de lo que él pueda llegar a declarar o de la intención que él tenga. A partir de ahí, podremos llegar a evaluarlo. Si él es chileno, tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar, indicó más concretamente hace dos semanas.

Zampedri celebra uno de sus goles en la UC. (Foto: Photosport)

Sus números son prometedores. El nacido en Chajarí fue, por quinto año seguido, el goleador del certamen de Primera División. Lo logró con 19 tantos. También fue la temporada en la que se consagró como el máximo anotador de la historia de Universidad Católica. Hasta ahora acumula 121 conquistas y esa cifra se puede seguir incrementando en los próximos meses. Coronar sus años en el país con un llamado de la selección chilena es algo que el propio ariete anhela. “El año que viene se puede dar. Si yo puedo aportar un granito de arena, bienvenido”, reconoció la leyenda estudiantil a El Deportivo a fines de 2024.

Su rendimiento en el país le ha valido elogios de todos lados. Sin ir más lejos, en la encuesta anual de La Tercera fue escogido como el mejor extranjero del Campeonato Nacional con un 80 por ciento de las preferencias.

Un largo camino

Hace dos meses, el futbolista fue a La Moneda a reunirse con el Presidente Gabriel Boric, quien es un reconocido fanático de la UC. Claro que aquella cita tenía un carácter simbólico que nada más, ya que el Mandatario no le iba a dar la ciudadanía ese día. Finalmente, se tuvo que suspender el encuentro debido a que el Jefe de Estado se encontraba monitoreando los incendios de la Quinta Región. Pese a la cancelación del encuentro, el ariete le dejó una camiseta del equipo de San Carlos de Apoquindo a la Primera Autoridad.

El plan del club estudiantil, de Zampedri y de la Roja, siguió su curso natural. Siempre tuvieron la expectativa de que el trámite estuviera cerrado antes de marzo. La convocatoria de Gareca al Toro, de esta forma, estará dentro todos los marcos regulatorios.

La FIFA, por su lado, más allá de las ciudadanías, exige que el futbolista nacionalizado tenga cinco años de residencia ininterrumpida en el país que lo acoge. El atacante cumple ese plazo el 30 de diciembre de 2024. En Pinto Durán lo esperan con los brazos abiertos. “Si sigue metiendo tantos goles y nos faltan. Todo lo que se sume es positivo así que lo esperamos”, señaló Arturo Vidal, quien se sumó a los trabajos de la Selección en la última fecha eliminatoria.

La historia de la Selección, en todo caso, se divide ante la eventual presencia del Toro en la Selección. Por ejemplo, Patricio Yáñez, quien fue mundialista en España 1982, clama por un llamado al delantero. “Si tiene la nacionalidad, lo convocaría. En una Selección donde no hay gol. Después que rinda, lo haga bien es otro tema, pero sí le daría la oportunidad. Si un jugador responde, rinde, marca. No quiero quitarle méritos al técnico, pero en general dado que no ha tenido respuesta de algunos jugadores, sobre todo los extranjeros, pero Zampedri si no es hoy el mejor del campeonato pasará raspando”, dijo el exdelantero.

Sin embargo, otros prefieren que se mire a los nacidos en Chile. Ese es el caso de Iván Zamorano. “Damián Pizarro que está en Udinese, que de alguna manera tiene que estar”, declaró Bam Bam, poniendo al formado en Colo Colo por encima de la opción del hombre de Universidad Católica.