“Quisieron ficharlo a nuestras espaldas”: representante de regalón de Bielsa en Uruguay se lanza contra la U

Marco Oroná llegó a Universidad de Chile en 2024. Se trata de un juvenil uruguayo que deslumbró en el CDA durante el último año y, según información de El Deportivo, en Azul Azul buscaban dejarlo en el club. “Todo va a llegar a su tiempo. Marco debe seguir trabajando duro, esforzándose, y haciendo las cosas bien. Él es un chico muy humilde, que no habla mucho, pero su sueño es llegar al primer equipo de la U”, llegó a declarar su padre al medio AS. Sin embargo, las tratativas no finalizaron en buen puerto.

Sus cualidades llamaron la atención también de Marcelo Bielsa, quien lo convocó a la selección de Uruguay para la fecha FIFA de octubre. Además, sumó minutos en partidos de la Celeste Sub 20. Pese a destacar en Chile, tras un año en La Cisterna, el uruguayo recaló en Peñarol. Y ahora su representante arremete contra el club laico. “Cuando llegó a probarse a la U entrenó 10 minutos y quedó claro que jugaba bien. A los dos meses jugó por la Sub 21, teniendo 18 años. Se ganó la titularidad y después fue a la selección”, inició diciendo Washington Castro, en entrevista con la radio El Espectador.

Oroná saltó de la U a la selección uruguaya. (Foto: Gentileza Azul Azu)

Luego reveló por qué no se quedó en Santiago. “En Universidad de Chile intentaron firmar tres veces a escondidas de nosotros, a espaldas nuestras. Lo querían firmar en condiciones que a nosotros no nos gustaban”, dio a conocer. Sin embargo, al club charrúa llega gratis. “Yo quería que jugara en Peñarol. Sin haber dinero de por medio, le dimos el 30% de su carta. Yo quería que jugara ahí, soy hincha. Ya está firmado, el propio Diego Aguirre (técnico del Manya) lo pidió”, añadió el agente.

Su paso por la U

En sus días en Chile, Oroná llegó a imaginarse en el primer equipo laico. “Ahí están Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, son buenos medios. Tienes para aprender y admirarlos más que nada en cada entrenamiento. Uno mira a Díaz y capaz no te mete un pique o te corre el partido, pero agarra la pelota y te la saca jugando limpia, lo hace todo simple, le sale natural”, dijo sobre sus prácticas en el CDA, a ESPN.

También abordó sus características de juego. “Antes en el baby fútbol agarraba la pelota y no se la pasaba a nadie, me la tiraba de diez, pero más grande te vas dando cuenta de que si te prueban en otra posición y servís, vas a andar ahí también, aunque siempre me gustó en la mitad de la cancha”, contaba.

“A veces me gusta llegar y pisar el área, aunque me gusta jugar, de donde venga. Me gusta el pase y cuando hay que gambetear, gambeteo; pero más que nada intento hacerlo simple para que se vaya dando el juego. También para raspar soy bueno, me gusta ir al tranque, a raspar y ganar la pelota. ¿Referentes? Siempre me gustó Fede Valverde, también veo videos de Sergio Busquets”, añadía el volante.