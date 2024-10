La increíble historia de Marco Oroná, el juvenil uruguayo de la U nominado por Marcelo Bielsa para las Eliminatorias

Envuelto en una bandera uruguaya, en las tribunas del estadio Centenario, Marco Oroná le promete a su padre que algún día vestirá la camiseta celeste. Una década después, aquel juramento se hace carne y hoy el joven futbolista es la nueva obsesión de Marcelo Bielsa y uno de los integrantes de la plantilla que enfrentará a Perú y Ecuador en esta doble fecha eliminatoria.

Oriundo del Departamento Soriano, el nacido el 6 de agosto de 2005 se formó como futbolista en el barrio y sus cualidades como volante lo llevaron a formar parte de las selecciones juveniles de la ciudad de Dolores. Fue entonces, cuando Sportivo Barracas -un modesto club amateur de la mencionada urbe- lo ficha para su categoría Sub 17.

Oroná por fin daba pasos concretos para cimentar su anhelo, ya que no había logrado ingresar en la órbita de los equipos profesionales de su país ni tampoco le fue bien en su incursión a Brasil. Por lo mismo, el mediocampista decidió darlo todo en los minutos que le daba su entrenador y respondió con una gesta histórica: anotó el primer gol de su escuadra en el triunfo por 3-2 sobre Cerro Largo, el cual marca la primera victoria de un club no profesional sobre uno de Primera División en la Copa Uruguay.

Y este torneo, muy parecido a nuestra Copa Chile, le entregará más satisfacciones. Barracas seguirá avanzando hasta cuartos de final y aunque aún no lo sabe, los ojos del equipo de scouting de Universidad de Chile lo está observando. Y muy pronto le cambiará la vida. Es que tras el análisis de varias posibilidades y la revisión de los videos respectivos, por parte de la secretaría técnica. que encabeza el gerente deportivo Manuel Mayo, se decide ir a buscarlo para ofrecerle completar su formación en nuestro país.

“Es un orgullo inmenso. Cuando la gente me pregunta por él, me quiebro. Es algo que no se puede explicar, porque uno lo vio crecer... Tarde o temprano iba a llegar su oportunidad, porque condiciones le sobraban”, reveló su padre Juan en una entrevista con As. Y esa chance no la dejó pasar. Oroná es número puesto en el equipo de proyección de los estudiantiles y sus buenas actuaciones lo hicieron merecedor de un llamado al combinado Sub 20 de Uruguay.

Es en este combinado dónde destaca en el Torneo Internacional de Fútbol de la Alcudia en España, justa de selecciones juveniles que ganan los rioplatenses a mediados de año y es observado nada más y nada menos que por Marcelo Bielsa. Llamado primero para ser sparring de los nominados oficiales, el chico convenció al técnico rosarino y se quedó como uno de sus seleccionados para esta doble fecha clasificatoria al Mundial 2026.

Lamentablemente, su chance no llegó en el mejor momento para la mítica oncena latinoamericana. Envuelta en una crisis de proporciones, tras las acusaciones que realizó Luis Suárez contra el estratega transandino, la selección uruguaya suma presiones a su desempeño. El mismo que ya venía siendo cuestionado tras el doble empate sin goles ante Venezuela y Paraguay en septiembre pasado.

Sin embargo, esto no impedirá que los universitarios mantengan las conversaciones con su entorno para extender su vínculo. El mismo que hoy es sólo como juvenil, pero que cambiaría a profesional, si es que se llega a un acuerdo. La idea de Azul Azul es que Oroná se quede por varios años en La Cisterna y comience a alternar en el primer equipo si es su rendimiento se mantiene y el adiestrador Gustavo Álvarez así lo determina.

“Todo va a llegar a su tiempo. Marco debe seguir trabajando duro, esforzándose, y haciendo las cosas bien. Él es un chico muy humilde, que no habla mucho, pero su sueño es llegar al primer equipo de la U”, concluyó su progenitor.