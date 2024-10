La U mira con atención: Colo Colo se llena de problemas para los duelos pendientes del Torneo Nacional

“Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento”, aseguró Carlos Palacios tras el triunfo de Colo Colo sobre Universidad Católica.

Sus palabras causaron revuelo inmediatamente. La Joya puso en duda su presencia en la fecha Eliminatorias, donde la Roja enfrentará a Brasil y Colombia.

Los encuentros coinciden con los partidos pendientes del Cacique. La selección chilena jugará el 10 y el 15 de octubre, mientras que el cuadro albo deberá ponerse al día el 13 y el 16 del mismo mes, ante Huachipato y Unión La Calera, respectivamente.

Por ende, Palacios analizó no asistir a la convocatoria de Ricardo Gareca. “Me ponen entre la espada y la pared para tomar decisiones. Se ha conversado cada cosa puertas adentro de lo que puede pasar en esos partidos. Las personas que están a cargo se deben hacer responsables de que esto no pase nunca más. Nos preparamos todo el año para salir campeón y en dos partidos te pueden quitar un campeonato porque programaron mal las cosas”, indicó tras vencer a la UC el pasado jueves.

Sin embargo, tres días después, el mediapunta descartó negarse a ir a la Roja. “Que hablen lo que quieran los demás. No me interesa, no me importa. Voy a ir a la Selección como siempre lo he hecho, feliz, contento. A disfrutar, a representar al país, porque para eso me nominan. Mañana ya estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia y recuperarme. Vamos a ir a la Selección a ganar, que es lo importante también”, sentenció tajantemente tras vencer a Audax Italiano.

Bajas sensibles para Colo Colo

El análisis de Palacios fue demoledor. La Joya se lanzó con todo contra la ANFP. “No debería volver a pasar y las personas que están a cargo se deberían hacer cargo de eso”, aseguró.

Y claro, Colo Colo sufrirá la pérdida de piezas clave. Jorge Almirón no podrá contar con cuatro futbolistas. A Carlos Palacios se suman Brayan Cortés, Lucas Cepeda y Esteban Pavez; todos titulares en el esquema de Jorge Almirón.

“¿Cómo me voy a negar a la selección chilena? Es algo muy difícil. Hoy, la selección está pasando por un momento malo, todos lo sabemos. Lo más importante es sacar resultados”, aseguró este último. “Yo no me puedo negar a la selección, para mí siempre ha sido un orgullo y un sueño estar en La Roja, lo mismo que ser capitán de Colo Colo, pero no le puedo decir que no a la selección chilena”, añadió el volante de los albos.

En tanto, Universidad de Chile, el otro elenco que está disputando palmo a palmo el campeonato, también sufrirá las bajas de cuatro jugadores. Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero fueron nominados. ¿La diferencia? Que los futbolistas azules no podrán estar en la llave de Copa Chile ante Coquimbo, ya que la U está al día en el torneo.

Almirón, por su parte, también arriesga una dura sanción. Esto por su noche de furia contra José Cabero, el árbitro del encuentro entre el Cacique y la UC. “Una vez expulsado, el Sr. Almirón ingresa al terreno de juego y se acerca a mi posición dentro del campo para extenderme su mano manifestando una supuesta intención de despedirse, a lo que yo accedo. Sin embargo, al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”, acusó el juez.

Como el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesiona los martes, el entrenador pudo estar presente ante Audax Italiano. Sin embargo, arriesga hasta 10 fechas de castigo. Tras el cotejo frente a los itálicos, el argentino ofreció disculpas. “Le digo a mis jugadores que cada acción tiene consecuencia, me equivoqué, le quiero ofrecer disculpas a José Cabero porque hizo un gran arbitraje”, señaló.

“Me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar porque este es un equipo muy grande y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad”, agregó.

Esteban Pavez y Brayan Cortés son dos de las cuatro bajas que tendrá Colo Colo para sus duelos pendientes. Foto: Photosport.

Cuatro titulares para Almirón

Colo Colo sufrirá la baja de cuatro piezas cruciales en la pizarra de Almirón. Cortés, Pavez, Cepeda y Palacios son partes de la oncena estelar. Todos titulares y relevantes

El iquiqueño es el portero del Cacique. No hay dudas en torno a su imagen en el cuadro de Macul. Llegó en 2018 al club y se adueñó del arco una temporada después. De hecho, ante Audax Italiano fue homenajeado por su encuentro número 200 vistiendo la camiseta alba. Ante los floridanos fue clave para que no estiraran la ventaja y así lograr la posterior remontada. Su tiempo como dueño de la portería habla por sí solo.

Pavez es el capitán del club. Un emblema a esta altura. Ante la UC fue homenajeado por su partido 300 con el equipo. De menos a más, el volante ha ido aumentando su nivel a lo largo del año. El premio para él fue volver a ser considerado en la Roja.

Cepeda es otro que ha ido en ascenso. Cuando llegó en febrero pasado, para algunos era un desconocido. Poco a poco comenzó a sumar minutos y a ser clave. El gol agónico con Cerro Porteño inició un romance con la parcialidad del Cacique. El porteño siguió en la suya y a punta de goles y buenas actuaciones se instaló como una de las figuras del equipo. Fue llamado por primera vez a la Roja para la próxima fecha de Eliminatorias.

Palacios, por su parte, es la estrella absoluta de Colo Colo. Llama la atención dentro y fuera del campo. Ha sido el futbolista más determinante, por lejos. Nunca se esconde. Siempre activo y participativo, se ha consolidado como el líder futbolístico del equipo, tanto a nivel local como en la Copa Libertadores. Todo indica que abandonará el cuadro albo a fin de año.

¿Los reemplazantes?

Los cuatro futbolistas deberán ser reemplazados para el cotejo ante Huachipato. El duelo contra La Calera, en cambio, será un día después del partido de Chile y Colombia. Por tiempos, podrían estar disponibles. Sin embargo, la proximidad de las fechas evidentemente dejará a más de uno fuera por motivos físicos. Los que sumen menos minutos (o ninguno), sí serán opción.

El sustituto de Cortés, lógicamente, será Fernando De Paul. Mientras que Gonzalo Castellani irrumpe como el reemplazante de Pavez. Sin embargo, para Palacios y Cepeda no existe un cambio claro.

Todo dependerá del sistema que utilice Almirón, que durante el año ha tenido el 4-3-3 y el 3-4-1-2 como sus esquemas favoritos. Este último ha sido el más empleado en el tramo final del año.

Cristián Riquelme podría irrumpir como el reemplazante natural de Cepeda o Erick Wiemberg podría volver a ser el lateral izquierdo, en una línea de cuatro, con la inclusión de otro volante o delantero. Marcos Bolados suma bonos para sustituir a la Joya. Aunque, tal como con Audax Italiano, el joven Leandro Hernández también puede ser desde el arranque, puesto que suma el doble de minutos de juveniles.