José Luis Chilavert se suma al listado y dispara con todo contra Marcelo Bielsa

Las declaraciones de Luis Suárez en contra de Marcelo Bielsa desataron un verdadero huracán en la Selección de Uruguay. Según el testimonio del Pistolero, el proceso del entrenador transandino al mando de la Celeste se ha visto marcado por la indiferencia con los jugadores y los malos tratos con el personal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La denuncia del actual delantero del Inter Miami resulta poco habitual hacia la figura del seleccionador. Acostumbrado a recibir elogios por su filosofía de juego y los valores que inculca bajo su conducción, Bielsa se ha visto entre la espada y la pared en la previa de los partidos ante Perú y Ecuador.

En ese sentido, las potentes declaraciones del jugador que se retiró de la selección charrúa en el mes de septiembre le han valido las críticas y provocaron las reacciones de una leyenda del continente que conoce bien el temperamento del Loco. José Luis Chilavert, histórico arquero de Paraguay y de Vélez Sarsfield, se sumó a los dardos del ariete y despotricó en contra del rosarino en una entrevista realizada con Radio Ñandutí, emisora de su país.

“Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molesta los líderes mayores a él , por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él. Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible”, lanzó el Chila, quien compartió vestuario con Bielsa cuando el DT dirigía al Fortín a fines de los ‘90.

Y a pesar que de que ambos disfrutaron con la obtención del Torneo Argentino de Clausura en 1998, el guardameta aseguró que las desavenencias entre ellos marcaron su relación para siempre. “Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: “Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada”. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó”, dijo. En esa misma línea, el golero recordó una situación conflictiva que tensionó aún más el ambiente. “Cuando perdió todos los partidos en la pretemporada tuvo que recurrir a mí, pero en ese momento ya no hablábamos. Me sacó la capitanía en Vélez y me prohibió patear tiros libres. En un partido contra Gimnasia de Jujuy salí igual a patear un tiro libre, convertí un gol y mis compañeros no me querían abrazar, miraban al técnico”, cerró.

Palabras del pasado

La ola de reacciones han involucrado a gran parte del espectro sudamericano, menos al adiestrador argentino. Bielsa, por ahora, permanece resguardado bajo su tradicional silencio mientras prepara los duelos clasificatorios que los orientales jugarán el 11 y 15 de octubre.

Mantener la concentración en aquello no es una tarea sencilla, sobre todo porque las palabras del pasado vuelven a la mente. En Uruguay recuerdan el día en que el Loco llenó de elogios al Pistolero, algo que, a día de hoy, parece distante en el tiempo. “El paso de Luis por el… Luis Suárez, no tengo ni la confianza de decirle Luis, así que el paso de Luis Suárez por el periodo que yo dirigí, fue impecable, un caballero, un tipo muy generoso con el equipo y un tipo que demostró que no pensaba en él, sino en Uruguay”, declaró en aquel entonces el otrora estratega de la Roja.