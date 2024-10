La particular reflexión de Marcelo Bielsa sobre Luis Suárez en la previa a la polémica que remece a Uruguay

Luis Suárez generó un terremoto en Uruguay. Este jueves, el delantero entregó detalles de su relación con Marcelo Bielsa que tienen a la prensa local encima de la figura del rosarino. Cabe recordar, que Suárez se retiró de la selección charrúa en la última fecha de las Eliminatorias, en la igualdad sin goles frente a Paraguay. Lució la jineta de capitán e ingresó de titular, como pocas veces durante el proceso de Bielsa.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”, reveló, de entrada. Posteriormente, fue entregando más antecedentes. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, añadió. “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente. En Nueva York, hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, agregó el Pistolero.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, acusó.

Lo cierto, sin embargo, es que desde la vereda de Marcelo Bielsa nunca se dieron indicios de una mala relación. Es más, en Uruguay recuerdan el día en que Marcelo Bielsa lo llenó de loas, a fines de septiembre. Lo hizo en la previa a la fecha doble de las Eliminatorias que se jugarán desde el próximo jueves.

“El paso de Luis por el… Luis Suárez, no tengo ni la confianza de decirle Luis, así que el paso de Luis Suárez por el periodo que yo dirigí, fue impecable, un caballero, un tipo muy generoso con el equipo y un tipo que demostró que no pensaba en él, sino en Uruguay”, señaló el extécnico de Chile.

En aquella oportunidad, incluso, Marcelo Bielsa reveló una anécdota con Suárez para comparar al atacante con Hernán Crespo y Gabriel Batistuta, entre otros. “Una cosa que le pregunté es ‘¿tú pateas al arco’’, y me dice ‘no, yo pateo a un lugar del arco’ Todos patean al arco, él no. Los grandes siempre dicen dónde quieren que vaya la pelota”, cerró.

Uruguay se medirá este viernes frente a Perú, en Lima. El próxim martes, en tanto, recibirá a Ecuador de Sebastián Beccacece.