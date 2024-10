Carlos Palacios le responde sin anestesia a Johnny Herrera: “Ahora se hace el bonito y todos sabemos lo que hizo”

Carlos Palacios le respondió con todo a Johnny Herrera, después de que el exportero de Universidad de Chile, en su rol como comentarista de TNT Sports, se refiriera a las palabras del atacante de Colo Colo en las que ponía en duda su presencia en la Roja para los duelos contra Brasil y Colombia.

El motivo: Colo Colo enfrentará en ese tiempo los duelos pendientes contra Huachipato y Unión La Calera que tiene pendientes y que pueden dejar a los albos como líderes del torneo.

Así, al enterarse de estas declaraciones, Palacios aprovechó de publicar una imagen en las historias de Instagram que terminó borrando minutos después.

“Habló el sin memoria que no se acuerda el currículum que tiene y no por jugar fútbol”, indicó, acompañando la publicación con una imagen con una cuña del exarquero a la que le colocó emoticonos de risas y de payados.

Agregó luego que “lo mejor que pudo hacer es hablar en la tele, porque con la pelota en los pies no creo tampoco”.

El mensaje de Carlos Palacios en Instagram.

Poco después, inició una transmisión en vivo en la misma red social, donde profundizó en las críticas hacia Herrera.

“Ese hueón tiene que mirarse el currículum y acordarse que tiene una vida atrás. Que no venga na’ a hacerse el bonito”, expresó Palacios.

Luego, indicó que “ahora habla porque es periodista, pero si todos sabemos lo que hizo ese hueón o no, tiene que mirarse el currículum primero para hablar de los demás”.

Por último, remarcó que “habla de la selección y él iba a puro sentarse en la banca, el malo culiao”.

¿Cuáles fueron las palabras de Herrera?

La molestia de Palacios se entiende después de que Herrera fuera parte de un debate en la que se analizó la frase que el colocolino emitió después del clásico contra Universidad Católica.

“Un piñiñento. La gente no puede defender lo indefendible. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, que jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América. Un gallo que haya ganado algo”, lanzó Herrera.

“Imagínate que Vidal quería estar, estaba reclamando que no lo llaman a la Selección. ¿Palacios no quiere estar? Bien, pero que lo diga ahora. Cada vez que lo llamaban a la Selección le pasaba algo. ¿Qué se cagaba cuando lo llamaban? Siempre pasaba algo. Que se ponga los pantalones y lo diga. Pero vender humo… Que lo diga si no quiere ir, que no ande con ambigüedades porque deja mal a Ricardo Gareca”, agregó.

Así mismo, Herrera consideró que el formado en Unión Española no está en posición de negarse: “Que alguien diga: fui a Mundiales, a Copa América, gané esto y esto otro. Tengo 35 años y ya estoy cansado, quiero disfrutar a mi familia y a mis hijos… lo entiendo, pero no cualquier pelagatos le puede decir que no a la Selección. Ese es el punto. O lo puede decir, pero que lo diga. ¿La selección está penúltima? Hay que estar igual”.

Por último, comparó el caso de Palacios con su propia experiencia como futbolista. “Yo siempre fui más hincha de la U que de la selección, pero cada vez que me llamaron siempre quise estar y fui feliz. Incluso a pesar de que ni me tocaba jugar”, cerró Herrera.