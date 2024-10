Johnny Herrera le da con todo a Carlos Palacios: “No cualquier pelagato le puede decir que no a la Selección”

Este jueves Colo Colo venció por la cuenta mínima a la Universidad Católica. Mientras todos celebraban en el estadio Monumental el hecho de quedar a sólo cuatro puntos de la Universidad de Chile restando dos duelos pendientes, Carlos Palacios disparó por el calendario del Cacique, en el que coinciden sus encuentros con los duelos de la Roja: “Todo jugador quiere representar a su país en la Selección, pero también es un momento duro en Colo Colo porque nos vamos a jugar dos partidos importantes que te pueden arruinar o definir un año. Me ponen en una posición que no corresponde”. Para muchos, sus declaraciones fueron interpretadas como que no deseaba estar en el equipo de Gareca para esta fecha doble de las Eliminatorias.

Varios salieron a responderle a la Joya, y quien lo hizo de forma más dura fue Johnny Herrera, exarquero de la U, quien lanzó insultantes palabras: “Un piñiñento. La gente no puede defender lo indefendible. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, que jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América. Un gallo que haya ganado algo”, comenzó diciendo en TNT Sports.

Palacios durante la derrota por 2-1 ante Bolivia en la última fecha FIFA. Foto: Andrés Pina/Photosport

“Imagínate que Vidal quería estar, estaba reclamando que no lo llaman a la Selección. ¿Palacios no quiere estar? Bien, pero que lo diga ahora. Cada vez que lo llamaban a la Selección le pasaba algo. ¿Qué se cagaba cuando lo llamaban? Siempre pasaba algo. Que se ponga los pantalones y lo diga. Pero vender humo… Que lo diga si no quiere ir, que no ande con ambigüedades porque deja mal a Ricardo Gareca”, agregó.

Herrera considera que el formado en Unión Española no está en posición de negarse: “Que alguien diga: fui a Mundiales, a Copa América, gané esto y esto otro. Tengo 35 años y ya estoy cansado, quiero disfrutar a mi familia y a mis hijos… lo entiendo, pero no cualquier pelagatos le puede decir que no a la Selección. Ese es el punto. O lo puede decir, pero que lo diga. ¿La selección está penúltima? Hay que estar igual”.

Por último, el excapitán azul comparó la supuesta negativa de Palacios con su caso, en el que generalmente debía ser suplente en la Roja: “Yo siempre fui más hincha de la U que de la selección, pero cada vez que me llamaron siempre quise estar y fui feliz. Incluso a pesar de que ni me tocaba jugar”.