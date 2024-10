Óscar Ruggeri vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “¿Por qué no fuiste al Mundial si eras tan fenómeno?”

Los dichos de Arturo Vidal contra Ricardo Gareca cruzan la cordillera. A mitad de semana, el King criticó la convocatoria del Tigre. “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No podemos enfrentar a Brasil con cualquier jugador. No se explica que el Huaso siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta”, había dicho el volante.

“No le veo rumbo a la Selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la Generación Dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias”, añadía.

Arturo Vidal no ha sido parte del proceso de Ricardo Gareca. Foto: Photosport

Desde Argentina, Óscar Ruggeri arremete contra el Rey. Lo hace, nuevamente, para defender el entrenador de la Roja. A quien califica como uno de sus mejores amigos. “¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble. Tendrían que haber pensando en todo lo que no hicieron antes, si no van a los mundiales. Trajeron un técnico para tratar de ir, es muy sencillo, Arturo, Vidalcito, era 10 años antes pichón”, disparó el exdefensor.

“Él dijo ‘otro Mundial afuera’ y por qué con 8 o 4 años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos”, complementó, en su tribuna como comentarista de ESPN.

El Cabezón va más allá y carga contra las últimas presentaciones de la Generación Dorada. “Ahora, si venías con un Chile jugando todos los mundiales yo mismo llamo a Gareca y le digo ‘che, pon a estos tipos’. Pero hace dos mundiales que no van. Las grandes camadas y Vidal con el jopo ese, bárbaro, y bueno, no fueron a los mundiales”, estableció.

Finalmente, Ruggeri se cuadra con el estratega y recordó las declaraciones del King en los partidos ante River Plate, con Colo Colo en la Copa Libertadores. “Entonces están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial. No da para contestar más nada, y que le vaya bien a mi amigo. A este le gusta a hablar, con River también: habló, habló y habló y lo eliminaron. Yo vi el partido y no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió”, puntualizó.