Ruggeri le tira las orejas a Arturo Vidal por insultar a Gareca

Óscar Ruggeri es un referente obligado en el fútbol latinoamericano. El Cabezón fue campeón del mundo con Argentina en 1986, además de haberse transformado en prenda de garantía para las defensas de todas las escuadras que defendió.

Hoy, ejerce como comentarista deportivo. Desde esa tribuna, suele analizar rendimientos futbolísticos, recordar pasajes y anécdotas relacionadas con su carrera y hasta se da el lujo de criticar las actuaciones de algunos jugadores. Naturalmente, con el aval que le ofrece su trayectoria.

El reto a Vidal

En este escenario, al argentino le llamaron la atención las palabras que Arturo Vidal le dedicó a Ricardo Gareca durante la caída ante Argentina. El Rey transmitió a través de la red Kick mientras estaba siguiendo la caída de la Roja ante Argentina. Ahí, no dudó en cobrarse revancha del Tigre, quien no le ha considerado en su proceso, pese a que fue uno de los estandartes de la Generación Dorada.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino”, enfatizó en la plataforma. “Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, insistió, respecto de la forma en que el estratega ha conducido su gestión.

Arturo Vidal, en un partido de la Selección (Foto Photosport)

Las palabras del volante de Colo Colo no tardaron en trascender. De hecho, se transformaron inmediatamente en materia de comentario en las redes sociales.

La crítica llegó incluso a Argentina, donde Ruggeri las tomó en cuenta para criticar ácidamente a Vidal, “Dios mío. El Flaco llegó hace dos meses. Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico”, analizó, incialmente.

Luego, admitió que su reacción tenía un componente emocional. “A mi amigo lo voy a defender siempre. Este (refiriéndose a Vidal) qué me importa, con ese coso en la cabeza”, disparó, apuntando al mediocampista. “Más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país. Es un jugador en actividad, todavía no está afuera. Puede ser convocado”, advirtió, en otra crítica punzante al Rey.