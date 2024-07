Chilavert respalda a Marcelo Bielsa y se lanza con todo contra la Conmebol

Marcelo Bielsa cada día suma más adeptos tras su explosiva conferencia de prensa en donde criticó el actuar de Conmebol por la mala organización de la Copa América de 2024. El Loco enumeró una serie de errores en el evento continental y aseguró que sus dichos le costarán venganzas deportivas.

Una última declaración que toma peso luego de que este miércoles se conociera que la misma Conmebol decidió abrir un expediente en contra del seleccionador para analizar sus comentarios y decidir si merecen una sanción. Por lo mismo la tensión es máxima.

Y en ese escenario José Luis Chilavert apareció para darle todo su apoyo al ex entrenador de la Roja. Sin pelos en la lengua, el paraguayo criticó al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y aseguró que las mentiras saldrán a la luz. “Estados Unidos no estaba preparado para organizar la Copa América 2024. Quedó absolutamente demostrado y tanto a Conmebol como a (Alejandro) Domínguez les importaba la recaudación. No le preocupan los jugadores, buscan la recaudación y beneficiar a sus amigos. Yo le llamó Corruptol”, arrancó diciendo la leyenda guaraní.

“Le quieren caer duro a Bielsa por sus dichos. Lo que busca Domínguez es acallar. No le gusta que le digan verdades. Se cree que es el rey del fútbol”, apuntó después el ex portero de Vélez Sarsfield, quien además hizo un llamado para que el presidente de la Federación Uruguaya le diga a Domínguez que se está equivocando y que pronto va a caer.

La polémica entre el ex DT del Leeds y Conmebol se extiende desde que Uruguay quedó eliminado en las semifinales de Copa América, partido en donde las familias de los jugadores charrúas se vieron expuestos a agresiones por parte de hinchas colombianos. “Uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Ya me cansé de todo este desborde, de cosas que acumuladas, de tantas injusticias, de tanto señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá”, señaló en conferencia de prensa.