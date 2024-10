Matías Fernández sale a defender a Marcelo Bielsa en medio de sus polémicos días en Uruguay

Marcelo Bielsa vive sus días difíciles en Uruguay. Durante la última semana, Luis Suárez, el goleador histórico de la Celeste y quien era dirigido por el Loco hasta hace algunos días, arremetió contra el DT. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente. En Nueva York, hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, reveló.

“Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el complejo se viva así hoy día”, agregaba el Pistolero.

Sus palabras generaron un terremoto en Montevideo. De hecho, ya han salido algunos miembros de la selección uruguaya al paso. Federico Valverde fue uno de los primeros en hablar. “Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla”, comentó.

Bielsa vive sus días más difíciles en Uruguay. Foto: @Uruguay - X

Por su parte, Nahitan Nández declaró en su arribo a Montevideo. “Él contó lo que pasó en la convivencia de la Copa América. Decidió hacerlo público y está en su derecho porque es referente. No sabíamos que iba a hablar. Nosotros estamos acá, hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien o se pueden hacer mejor en el día a día, queremos que a la selección le vaya bien”, sostuvo a radio Sport 890.

“Se habló el tema, hubo cambios, algunas que no cambiaron mucho y por eso hablaremos como gente grande que somos. Pasaron cosas, ahora hay que hablar y buscar una solución. No nos debe repercutir. Hay que hablar las cosas puertas adentro, afuera siempre se dirán cosas”, complementó.

Para cerrar, el jugador que hoy milita en la liga saudí pidió cerrar el tema. “Pasaron cosas, lo repito, pero estamos acá, a partir de lo que dijo Luis, hablar, tratar de solucionar, hablar con el técnico, estamos con él y todos queremos que a Uruguay le vaya bien”.

Defensa desde Chile y Argentina

Durante las últimas horas, Marcelo Bielsa recibe respaldo desde Chile. En diálogo con LUN, Matías Fernández se refirió a su relación con el rosarino. “Para mi, es el gran constructor de la Generación Dorada. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo que teníamos que potencias. Tiene ojo clínico”, declaró.

Ni siquiera un supuesto cruce con el DT borras los buenos recuerdos del exvolante. “Lo de ‘siempre pasa algo’ no fue un reto. De hecho, ni siquiera me dijo nada después. Fue en un partido con Bolivia que me sangró la oreja, y como estábamos con 10 jugadores, lanzó esa frase. Pero no era algo de lo cual yo tenga culpa”, indicó.

Por otro lado, en Argentina otros exdirigidos por Bielsa lo defienden de los dardos de Suárez. “Salvo que haya cambiado, pero terriblemente, que sea otra persona, es imposible que trabaje mal a la gente que trabaja en el predio, desde el que pone la red hasta el que pinta la cancha, pasando por el que lava la ropa y el que hace la comida. Es imposible”, señaló Claudio Husaín.

El Turco, de hecho, ejemplificó con el paso del técnico por Juan Pinto Durán. “No solo yo lo puedo decir. Lo pueden decir los chilenos también. Por eso digo, salvo que haya cambiado, que no creo, es imposible. No firmo en un cheque en blanco. Después, en cuanto al trato con los futbolistas, él nunca fue cercano. Es más, ha cambiado y se a acercado. Yo en 1998 tenía distancia con él, pero porque es timido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista. Tiene esos principios”, apuntó.