La voz del eterno capitán: qué dijo Diego Godín sobre las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa

Las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa tras la salida del delantero de la selección de Uruguay ha creado una serie de reacciones. Una de ellas es del excapitán de la Celeste Diego Godín, quien dio a conocer su perspectiva sobre los dichos del Pistolero.

“A mí no me sorprende, lo conozco a Luis y me ha contado estas cosas. Como capitán no puedo mirar para el costado”, comenzó señalando en diálogo con Dsports Radio.

“No conozco a Bielsa, no tuve la oportunidad. Pero a Luis lo conozco hace 15 años, es espontáneo, es así. Acá lo que hay que dejar en claro es que no cuestiona cómo entrena Bielsa ni su forma de dirigir un grupo, lo que está haciendo es ser voz de gente que en la convivencia no la está pasando bien. Confío a muerte en que una buena convivencia es la base de todo”, añadió.

“Todos quieren que a Uruguay le vaya bien, no hay jugadores que quieran bombear a un técnico. Estábamos acostumbrados al maestro Tabárez, hoy las cosas cambiaron. Lo único que yo puedo hacer es confiar en lo que Luis me está diciendo”, continuó Godín.

Por último, resaltó que “nosotros veníamos de 15 años con Tabárez. Teníamos códigos de cómo tratarnos entre nosotros. De cómo tratar a los empleados, a los cocineros y a los utileros. Siempre entendimos que teníamos que cuidar nuestra burbuja, que siempre fue la selección. Luis declaró siendo vocero de todos y reclamando por la relación humana, la convivencia y el respeto que siempre nos inculcaron”.

El respaldo a Suárez

El volante del Real Madrid, Federico Valverde, tomó la palabra para apoyar a su excompañero de la Celeste, aunque también llamó a la calma y al diálogo.

Según sostuvo en un punto de prensa, Valverde aseguró que lo expresado por el Pistolero. “Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla”, comentó después de la victoria de los merengues sobre Villarreal por 2-0.

“Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, complementó el seleccionado uruguayo.

Por su parte, Nahitan Nández declaró en su arribo a Montevideo. “Él contó lo que pasó en la convivencia de la Copa América. Decidió hacerlo público y está en su derecho porque es referente. No sabíamos que iba a hablar. Nosotros estamos acá, hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien o se pueden hacer mejor en el día a día, queremos que a la selección le vaya bien”, sostuvo a radio Sport 890.

“Se habló el tema, hubo cambios, algunas que no cambiaron mucho y por eso hablaremos como gente grande que somos. Pasaron cosas, ahora hay que hablar y buscar una solución. No nos debe repercutir. Hay que hablar las cosas puertas adentro, afuera siempre se dirán cosas”, complementó.

Para cerrar, el jugador que hoy milita en la liga saudí pidió cerrar el tema. “Pasaron cosas, lo repito, pero estamos acá, a partir de lo que dijo Luis, hablar, tratar de solucionar, hablar con el técnico, estamos con él y todos queremos que a Uruguay le vaya bien”.