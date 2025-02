Fernando Zampedri aborda la chance de ir a la Roja mientras vive horas claves en su proceso de nacionalización

Fernando Zampedri está a la espera de ser chileno. El ariete, hace algunos meses, ya entregó toda la documentación que le permite optar a la ciudadanía. Ahora falta la parte final del trámite. Este lunes, en el marco del encuentro entre la UC y Audax Italiano, el delantero abordó la chance de defender a la Roja una vez que reciba la carta. “Ese tema no lo puedo tocar. Todavía no soy chileno, no tengo las mismas posibilidades que los demás. Respeto mucho a Chile y a los jugadores, hoy no puedo contestar eso, pero sí el día que tenga los papeles al día me gustaría”, señaló. El Toro no pudo decir presente en la victoria de Universidad Católica en el arranque de la Liga de Primera, ya que arrastraba una suspensión desde la temporada pasada.

Pese a que muestra cautela, en Juan Pinto Durán no ocultan sus ganas de que se sume al proceso. “Es histórico, ha salido goleador continuamente, juega en un equipo grande. Estaremos pendientes nosotros de la intención que tenga él. Podremos llegar a evaluar, él si es chileno tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar”, señaló Ricardo Gareca, entrenador de la Selección.

Zampedri es el goleador histórico de la UC. (Foto: Photosport)

Por otro lado, José María Buljubasich también se refirió a la situación del ariete. “Se hicieron los trámites en los tiempos y formas que había que hacerse. Todos sabemos que estos trámites no son los más rápidos que suelen salir. Estamos a la espera de lo que el gobierno decida y que esté pronto, pero en verdad no depende de nosotros”, dijo el gerente deportivo de Cruzados la semana pasada.

Una declaración similar a la que dio Felipe Correa, vicepresidente de la concesionaria que maneja la UC. “Estamos igual de interesados que Fernando y que la Selección de que sea chileno. Para nosotros sería una buena noticia, porque se libera un cupo. Sabemos que el trámite ya se hizo, hay una parte final que es materia de las autoridades resolverla. Estamos a la espera de esos detalles”, explicó el exgerente de selecciones nacionales.