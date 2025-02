Gareca eleva su optimismo de cara a las Eliminatorias: “Estoy convencido de que vamos a obtener puntos importantes”

Chile goleó a Panamá en su primer apronte de 2025. La Selección se impuso por 6-1. Un resultado que deja conforme a Ricardo Gareca, quien quiere dejar atrás el trago amargo que fue su primer año al mando de la Roja. “Tuvimos una actuación muy destacada, porque a margen de cualquier situación que se pueda quedar a presentar, no es normal hacer seis goles en un partido. Son dos selecciones de jugadores del medio local, en algunos casos de Panamá, se ve que autorizaron a algunos jugadores de nivel internacional, entonces no es muy común. Fuimos muy efectivos, y esto es para felicitarlos a los jugador, porque realmente dieron una muestra de contundencia muy importante”, señaló el entrenador.

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue Nicolás Guerra, quien anotó tres veces. El Tigre se deshizo en elogios para su dirigido. “Al último momento nos decidimos por él, pero no porque Steffan Pino no estaba entrenando bien, ni mucho menos. A veces tiene esa intuición que, como son de una estatura baja, medio escurridizos, quisimos en el ataque ver esa opción, nada más. Ofrece alternativas diferentes”, dijo.

Gareca imparte instrucciones en el amistoso ante Panamá. (Foto: Photosport)

“Hacer tres goles es muy difícil. Para cualquier goleador y en cualquier partido. No es tan fácil. A veces uno comete el error de pensar, ‘bueno, son partidos amistosos’, pero hacer tres goles es muy difícil. Habla de las condiciones de él como goleador. Es joven, tiene 25 años, ni siquiera llegó a una etapa madura para él. Nosotros consideramos que la mejor etapa del jugador está en ronda entre los 26, 27 y 34 años, donde un jugador está en plenitud”, añadió.

Por otro lado, el entrenador se refirió al retorno de Marcelo Díaz, quien no jugaba con la Roja desde 2017. “Cuando lo recibimos, lo primero que le dijimos es que está a la casa de él, que se sienta cómodo. Es volver otra vez a esos momentos que le ha tocado vivir. Él estaba muy agradecido, muy contento. Lo vi muy metido, muy en el rol de líder”, destacó.

Finalmente, el técnico aborda los futuros desafíos de la Selección y mira con optimismo el año. “Creo que tenemos cantidad, pero lo más importante es que hay calidad de jugadores. Estamos en una situación complicada. Esto no modifica nada de lo que sucedió el año anterior, que fue malo. Eso yo no tengo claro, pero tengo fe de que de pronto podemos empezar a levantar. Estoy convencido que futbolísticamente en Chile tiene para obtener puntos importantes. Nos permite a nosotros tener esa expectativa. Con estas actuaciones de los muchachos, con lo que pasó en las últimas dos fechas eliminatorias, sumando también a jugadores importantísimos que en las primeras seis jornadas no pudimos tener por diferentes lesiones y que ya están totalmente recuperados, creo que se puede armar algo interesante”, explicó.