A fondo con Lucas Di Yorio: “Es una motivación quitarle el cetro de goleador a Zampedri”

Lucas Di Yorio (28 años) es la gran carta goleadora de Universidad de Chile para esta temporada. El delantero argentino regresa al país tras sus pasos por México y Brasil, y busca cumplir sus sueños con la camiseta de la U.

¿Por qué elige a Universidad de Chile por sobre otras ofertas?

Siento que era un buen lugar, era un fútbol que ya conocía, creo que la U también hizo un gran esfuerzo para conseguir mi salida del club, entonces creo que se dio un conjunto de cosas de los dos lados para que se diera esta posibilidad.

¿La U tuvo que convencerlo, pensando que tenía una oferta de Francia?

Y pasa que un llamado de la U, no sé si te tiene que convencer tanto. Obviamente hay factores que son la sumatoria de cosas, que a veces se dan, a veces no, entonces creo que esta vez se dieron muchos factores y creo que estábamos todos contentos con esta opción.

¿Puede ser un retroceso venir a Chile?

Yo siento que no, porque vienes a competir en un equipo muy grande como la U, a jugar la Copa Libertadores; hay mucha competencia interna, entonces no creo que sea un retroceso, sino que es venir a pelear, a sumar minutos, a trabajar y a continuar creciendo en la carrera. Así que no lo veo como un retroceso.

¿Cuánto influyó que conociera a Gustavo Álvarez para llegar a la U?

Habíamos compartido bastante tiempo en Aldosivi, conocía su forma de trabajo, su idea, entonces eso también tuvo un plus a la hora de tomar la decisión, sabiendo que iba a venir a un lugar donde iba a trabajar muy bien, a continuar aprendiendo e iba a tener que esforzarme al máximo para jugar.

En los últimos años Fernando Zampedri ha sido el goleador del torneo. ¿Es una motivación destronarlo?

Sabemos que viene convirtiendo muchos goles en Católica. Es una motivación quitarle el cetro de goleador a Zampedri, pero lo importante es la U. Entonces, si la U está bien, trabajaremos para eso, porque lo importante son los objetivos colectivos. Obviamente sí es una motivación, y vamos a intentar hacerlo, pero siempre pensando en el equipo.

¿Cómo se sintió en su debut ante Santiago Morning?

En el primer tiempo me costó un poco más, entrando más en lo deportivo. Me costó entrar en sintonía con el equipo, algo que fue más personal. En el segundo tiempo me sentí mucho mejor, sentí que estuve más acoplado al equipo, me sentí más protagonista en ese sentido. Fue recién el primer partido... Me tocó errar el penal, que son cosas que pasan, pero hay que continuar trabajando para mejorar mucho y para estar al cien por ciento.

Lucas Di Yorio, posando con las copas de Universidad de Chile. Foto: Pablo Vásquez R.

Marcelo Díaz decía que les pidió a usted y al Tucu Contreras que no se pelearan...

Obviamente no íbamos a pelear, son discusiones de partido, en buenos términos, son charlas. De hecho, con el Tucu tengo la mejor relación, compartimos Aldosivi, concentramos juntos... No hay ninguna pelea ni nada, son charlas de partidos que quedan ahí y ya está.

¿Le pasó la cuenta la ansiedad por querer anotar en el debut?

No sé, puede ser. Uno es delantero, siempre quiere convertir goles y creo que para poder convertirlos uno también tiene que animarse y hacer las cosas. No me vuelvo loco.

¿Después hablaron con el Tucu?

Siento que por ahí se hizo un tema más grande porque fue errado el penal, pero no hubo mucho más que hablar con el Tucu, son charlas de partido que quedan ah. Entonces, no hubo mucho más que hablar.

¿Y qué le parece la competencia con Guerra y Contreras?

Sí, la verdad que hoy veo que hay varios jugadores que estamos con ganas de jugar, hay una pelea interna que va a ser muy buena para nosotros para lograr sacar nuestra mejor versión. Todos vamos a tener que estar muy bien para poder jugar, entonces eso va a ser muy bueno y nos va a hacer muy bien a nosotros y le va a hacer bien a la U que juegue el que mejor está.

¿Siente una presión extra por ser el refuerzo más esperado?

No, no siento que tenga una presión especial, sino la que tenemos todos por esta camiseta tan importante, estos colores. Creo que es la presión de trabajar el día a día, de estar bien y de defender la camiseta dando el máximo día a día, eso es lo más importante.

A pesar de tener buenos números, ¿por qué no pudo consolidarse en el exterior?

Siento que mi paso por León fue bueno. De hecho, fuimos campeones y protagonistas. Mi semestre en Pachuca sí que por ahí no fue tan bueno. Nos fue bien en lo colectivo, pero fue un semestre complicado que provocó mi salida de México. Luego, apareció la oportunidad de Brasil y creí que era una buena opción, por lo deportivo y todo. Allá, había mucha competencia, muchos jugadores, a veces te tocaba jugar; otras, no. Me tocó competir con delantero que hicieron goles, que jugaban bien. Entonces, creo que los partidos que, por los partidos y minutos que jugué, no fue una mala campaña, están los números. Pero siempre digo, tranquilidad, y trabajar para estar siempre al cien y estar disponible para jugar. Ya después el técnico es el que decide.

¿Hasta dónde puede pelear la U en la Copa Libertadores?

La U tiene un gran plantel para pelearle a cualquiera, sin dudas he visto que hay una calidad de jugadores y de grupo muy buena, y eso es muy importante también. Hay que ir paso a paso, no puedes planificar ir a pelear la final si no comienzas bien. Hay que ir partido a partido, ir ganando partido a partido y que el partido siguiente sea el más importante para cumplir el primer objetivo que, obviamente, es pasar la fase de grupos. Ese es el primer objetivo.

A nivel local, Colo Colo fue el que más invirtió. ¿Es el rival a vencer?

Sí, obvio. Sé que en la competencia en Chile hay otros equipos que vienen haciendo muy bien las cosas, tengo entendido que Colo Colo ha traído unos refuerzos y, cuando hay jugadores de calidad, eso también hace mejor la liga. Se aumenta el nivel y es importante para todos, para tener competencia, pero yo creo que va a ser un año muy lindo para nosotros.

En el plantel de la U hay jugadores como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. ¿Qué le parece compartir con esa clase de referentes?

Son referentes muy importantes dentro del plantel, tienen su trayectoria durante el fútbol, como dijiste, mundialistas, estuvieron en Europa. Entonces hay que observarlos y escucharlos para poder aprender de ellos, no por algo hicieron esas carreras.

¿Qué fue lo que más le sorprendió al llegar al CDA?

La verdad que sorprenderme no, sino que me encantó mucho y me gustó el buen ambiente de trabajo que hay. Todos, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes... Toda la gente que trabaja para el club está al servicio. Hay un gran ambiente de trabajo, todos son muy positivos, todos intentan ayudar a todos todo el tiempo, entonces creo que eso es un factor muy importante lo que veo acá y creo que eso hace llevar a unos buenos objetivos.

En lo futbolístico, ¿cómo prefiere jugar en el ataque?

No tengo una preferencia, puedo adaptarme a las variantes que propongan y que se necesiten en el momento. Me gusta tener esa versatilidad de cumplir alguna que otra función. Estamos listos para cumplir la tarea que nos piden.

¿Qué sueños le quedan por cumplir como futbolista y como persona?

La verdad que como persona seguir haciendo trayectoria en el fútbol, en el sentido de seguir aprendiendo mucho, de escuchar a gente con recorrido y seguir trabajando día a día. Obviamente uno quiere llegar lo más lejos posible, pero siempre manteniendo los mismos valores. Y en lo deportivo, uno siempre quiere hacer goles, pero la satisfacción que te da ganar campeonatos y cumplir objetivos colectivos es lo más lindo del fútbol. Hoy estoy acá y uno de mis sueños es poder ganar un campeonato con la U.

¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?

Me gusta jugar un rato a la computadora con mis amigos o compartir momentos con mi familia, con mi novia, creo que cuando tengo tiempo también aprovecho de hacer algún plan con ellos para poder despejar, divertirme, creo que esos son los mayores pasatiempos.

Como argentino, ¿es buenos para los asados?

Me gusta hacer asado, me gusta cocinar, así que en ese sentido me gusta.

Lucas Di Yorio regresó a Chile después de tres años. Foto: Pablo Vásquez R.

¿Y cuál es la especialidad de Di Yorio?

No sé si tengo una especialidad, sino que el asado me gusta hacer mucho y también me gusta cocinar mucho con los pescados.

Me imagino que en Viña disfrutó bastante de los mariscos.

Sí, acá en Chile siempre he comido muy bien en ese ámbito.

¿Y qué recuerdos le dejó ese paso por Everton?

Tengo los recuerdos más lindos, si bien estuve solo seis meses allá en Everton, tengo recuerdos hermosos en cuanto al club, a la gente y la ciudad. Fueron seis meses muy lindos.

Para terminar, Lucas, ¿le gustaría compartir alguna reflexión?

Decirle a la gente de la U que vamos a trabajar al máximo para poder cumplir los objetivos y que Lucas va a defender la camiseta dejando todo en la cancha, como se merece.