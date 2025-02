Beausejour en modo pádel: la nueva faceta del bicampeón de América

Luego de su retiro, Jean Beausejour (40 años) sabía que su vida no sería la misma. Necesitaba seguir ligado al deporte, ahora mirando la disciplina del fútbol profesional desde afuera. En esa búsqueda encontró el pádel. “La puerta de entrada no te exige tantas condiciones técnicas, necesitas coordinación, desplazamiento, medias cognitivas. A partir de ahí, al futbolista se le hace, de entrada, fácil, al tener una base. Por eso se hace atractivo. Además está el tema de las articulaciones, se juega con zapatillas, en cancha blanda. Uno termina cansado, pero no molido”, explica el exlateral a El Deportivo.

El histórico exfutbolista se ha involucrado de tal manera en la disciplina que ahora es uno de los rostros del Premier Pádel Chile 2025, que llega al país por segundo año consecutivo y se disputará en San Carlos de Apoquindo. “Tener la posibilidad de que exista un evento donde vienen los mejores exponentes, es un privilegio. Para mí es un imperdible. Yo no soy fanático del automovilismo, pero cuando vino la Fórmula E, fui a dar una vuelta. Me parecen cosas fabulosas. Si en este torneo haces un paralelo, es como traer un GP de la Fórmula 1, o en el tenis, es como hacer un Masters 1000. Tiene una relevancia muy importante y tenemos fortuna de tener un espectáculo así en Chile”, establece.

“Yo estoy feliz de contribuir a la difusión de un deporte. Más allá de la disciplina, que se practique, genere cultura y los valores asociados, es virtuoso”, añade. La venta de entradas comenzó el martes 18 de febrero a través del sistema PuntoTicket.

Beausejour descubrió el pádel en la etapa final de su carrera, cuando jugaba en Coquimbo Unido, en pleno auge del deporte de la paleta en el país. Ahora se habla de una decaída. Sin embargo, el bicampeón de América con la Roja tiene una visión diferente. “Creo que mucha gente piensa que el pádel viene de capa caída, pero si uno mira los datos, el gusto se ha mantenido. Está en un buen momento. Lo que aumentó fue la oferta de canchas y clubes. Se hizo un estudio parcial, porque la demanda sigue intacta, pero ahora hay más canchas. Hace tres años atrás había mil canchas y hoy hay 5 mil. Ahora vemos una oferta de clubes y de canchas muy grande, quizás desproporcionada, pero la demanda sigue igual”, enfatiza.

Beausejour practica pádel desde que dejó el fútbol.

Esta renovada pasión la comparte con varios de sus excompañeros. “Yo me preparo para hacer deporte. Aplico ciertas cosas que aplicaba en el fútbol, pero guardando las distancias. Ya no soy lo riguroso que era antes con las comidas ni el entrenamiento invisible. Pero si no tienes una buena base muscular, puedes quedar molido”, cuenta.

“Tengo la posibilidad de compartir con muchos que se han ido retirando. Juego mucho con Mati Fernández, Gonzalo Jara, Carlos Carmona, Fabi Orellana... tenemos un grupo bastante grande. Todos ellos participan y tenemos partidos entretenidos. La pasamos muy bien. No tenemos equipos fijos, vamos rotando... Estamos en un nivel parejo, no me ánimo a decir quien es el mejor. Aunque, con distancia, el mejor con el que jugamos es David Pizarro, pero solo una vez jugamos con él. David compite en la categoría previa a la más alta”, dice.

Atento al fútbol

Pese a que está enfocado en el pádel, la primera pasión de Beausejour sigue siendo el fútbol. De hecho, en su rol de comentarista televisivo le ha tocado seguir de cerca todo el proceso de Ricardo Gareca en la Roja. “A partir del partido con Perú, veo otra Selección, que no tiene nada que ver con la que estuvo en Colombia. Creo que el equipo sufría los partidos, pero desde el empate en Lima veo un cambio. La confianza se incrementó, me dejó buenas sensaciones. Muchos dijeron que era un empate que nos podía dejar fuera, pero yo le doy mucho valor. No sé si alcance para clasificar al Mundial, pero me encantó lo mostrado en noviembre, creo que es la forma en que se debe competir en unas Eliminatorias”, analiza.

Durante la última semana, una noticia que llegó a Juan Pinto Durán fue la nacionalización de Fernando Zampedri, quien ha sido seguido con interés por Gareca. “Imagino que se abre el abanico en temas ofensivos. Después, el entrenador es el que elige. No es menos cierto que en esa zona no tenemos tanto donde elegir. Si uno se pone a revisar, no hay un nueve de área, se han tenido que reconvertir otros futbolistas a la posición. Me parece una opción más que válida”, dice Beausejour.

Luego del triunfo ante Panamá en una amistoso, Gareca expuso optimismo por recuperar a nombres claves. Uno de los principales es Alexis Sánchez. El exlateral dice que el Niño Maravilla debe preocuparse de llegar bien físicamente, más que jugando siempre. “A lo que le pongo atención es que esté sano y con minutos, no con todos lo minutos. Debe llegar sin lesiones y con un porcentaje de participación aceptable. El nervio competitivo, Alexis ya lo tiene. Sé lo que va a influir en sus compañeros. Su condición futbolística la va a tener siempre”, remarca.

Problema de base

Beausejour también aborda los resultados de la Roja Sub 20 en el Sudamericano. Reconoce que esperaba más, pero da mérito en haber alcanzado el hexagonal. Además, le resta culpabilidad al plantel y al cuerpo técnico por el rendimiento. “Hace 12 años no avanzaban de ronda. Es un punto positivo, no conformista. Conozco el tema de los juveniles y el momento de las divisiones inferiores está relacionado a la estructura, no se puede exigir ser cuartos”, dice.

“Conozco lo que hacen los entrenadores en las inferiores, es bueno, pero no hay recursos. Sin eso, es difícil mejorar el producto final. Si sectorizas los campeonatos, la competencia disminuye”, comenta.