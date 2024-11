La dura respuesta de Beausejour a Vidal: “No tengo nada que ir a hacer a Juan Pinto Durán; quien rayó en la falta de respeto fue Arturo”

Consumada la victoria de Chile sobre Venezuela, Arturo Vidal tuvo un contacto con la cadena dónde ahora trabajan dos de sus ex compañeros de las Generación Dorada: Jean Beausejour y Mauricio Pinilla.

Consultado por si les tenía que decir algo, el volante de Colo Colo les pidió que no criticaran tanto el actual proceso de la Roja, “porque ellos saben cómo se sufre” y los invitó a ir a Juan Pinto Durán a entregarle su experiencia a los más jóvenes.

“En mi caso yo creo que no tengo nada que ir a hacer a Juan Pinto Durán, estoy desde otra posición”, fue la dura respuesta de Beausejour en el estudio que armó ESPN en el Estadio Nacional.

Luego, cuando su compañero -Francisco Sagredo- intentó poner paños fríos con una charla a juveniles, el otrora jugador de la U lo cortó en seco. “Hoy estoy en una posición que asumo con profesionalismo y con mucho respeto. Y entendiendo que en algún momento fui jugador de fútbol, nunca he sido drásticos ni definitivo en mis sentencias”.

Por último ‘Bose’, le pegó un palo directo al formado en el Cacique. “Quién fue drástico y definitivo, quién rayó en la falta de respeto, me parece que fue Arturo . Por tanto ese poncho no me cabe de ninguna forma”, refutó.

Cabe recordar que momentos antes Vidal dijo que “ojalá no sean tan duros. Los que más sufren son los jóvenes. Los que estuvieron acá no deberían atacar tanto, sino dar consejos. No somos Brasil ni Argentina. A nosotros nos toca combatir Espero que vayan a hablar con los muchachos. Los esperamos”.