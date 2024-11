El dardo de Arturo Vidal a exjugadores de la Roja: “No sean tan duros; vengan a hablar acá, los esperamos”

Arturo Vidal está de vuelta en la Selección. Fiel a su estilo, el King celebró la victoria ante Venezuela y, de paso, emplazó a los críticos. Entre ellos, algunos de sus excompañeros de la Roja. “Ellos saben lo que pienso. Ojalá no sean tan duros. Los que más sufren son los jóvenes. Los que estuvieron acá no deberían atacar tanto, sino dar consejos. No somos Brasil ni Argentina. A nosotros nos toca combatir. Espero que vayan a hablar con los muchachos. Los esperamos. Los que ganaron cosas y pasaron momentos difíciles deberían aconsejar”, disparó.

El Rey también se refirió al mensaje que envió Alexis Sánchez, asegurando que no lo vio, pero que preferiría que fuera más comunicativo con el plantel. “Me alegro que esté así. Me hubiera gustado que sea más directo y hable con los muchachos. Ojalá los que quedan de la Generación Dorada sigan vigentes y si el entrenador los necesita se puedan sumar”, señaló el volante.

Arturo Vidal emplazó a los críticos de la Roja. (Foto: Photosport)

Sobre el partido, el mediocampista analiza que: “Este triunfo lo necesitábamos muchísimo. Para creer que se puede clasificar al Mundial. Hay que prepararse bien para el próximo año”.

“Yo estoy feliz de volver, poder ayudar, aconsejar y estar dentro de la cancha. Hay que hacerle creer a los muchachos que se puede ir al Mundial. Me emociona ayudar a los chicos y jugar por Chile. Cuando eran más jóvenes nos ayudaban a entrenar y ahora ellos son los que llevan la Selección. Me encontré con muchos jugadores que conozco desde que son chicos. Hay que ayudarlos, aconsejarlos y explicarles que las Eliminatorias son difíciles. Ellos tienen mucho talento y le darán alegrías a Chile”, añadió.

Finalmente, elogió lo hecho por Lucas Cepeda, quien marcó dos de los cuatro goles de la Roja. “Me alegro mucho por él. He visto el trabajo que hace, fuera de Colo Colo también entrena. Es un jugador que se prepara día a día. Me encanta que sea así. Pasó de jugar en Santiago Wanderers a ser figura en la Selección. Eso no es fácil”, sentenció.