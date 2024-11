La autocrítica de Gareca: “Era muy difícil sostener a un cuerpo técnico que en las primeras cuatro fechas no tenía ningún punto”

Ricardo Gareca se mostró conforme tras la victoria 4-2 sobre Venezuela. Una victoria que le da una vida más en la banca de la Roja. “Era necesario que no perdiéramos esta oportunidad ante una gran selección que viene anímicamente muy bien. Y bueno, hace que lógicamente un triunfo no es lo que a lo largo del balance de este año buscamos. Pero sirve para fortalecernos, para transmitirle a la gente esencialmente que la vamos a pelear”, comenzó diciendo.

“Seguro que estamos convencidos de eso. Sabemos que es difícil, que es complicado, pero que estamos, depende de nosotros. Hoy lo hablamos con los muchachos. Todo lo que depende de uno está dentro de las posibilidades, entonces nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que perder la fe. Y es lo que creo, en cierta manera, más allá de todo lo que nos ha tocado vivir. Podemos decirle a la gente que estamos muy fuertes, porque estamos atravesando un momento difícil, es complicado”, añadió.

Luego insistió en el compromiso de sus dirigidos. “No hay ninguna intención de nadie de bajarse de nada. Si no mantenernos unidos, como estamos, creo que eso nos va a dar mejores posibilidades. Entonces, si usted me pregunta cómo estoy, bueno, o sea, volver al triunfo, y sobre todo en las Eliminatorias, me da una determinada, o por lo menos la satisfacción del último partido, brindarle una alegría a la gente que vino muy entusiasmada”, añadió.

Asimismo, reconoció lo compleja que es la ronda de partidos del próximo año. “En cuanto al resultado, planificar para el año que viene. Tenemos que hacer una última vuelta de clasificatoria muy importante, desde todos los puntos de vista. Eso es lo que tengo en la cabeza en este momento”, insistió.

El rol de Vidal

El técnico valoró nuevamente la presencia de Arturo Vidal en la Roja. “Es un poco lo que le dije cuando tuvimos la primera charla en la casa de él. Nadie puede discutir la calidad futbolística de él. Y la ascendencia también que tuvo, creo que fue muy importante. Vino muy bien Mauricio (Isla) también. O sea, eso nos alienta a que estos muchachos con la experiencia que tienen, podemos contar con ellos”, manifestó.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento porque más allá hubo toda una serie de acontecimientos en lo previo que él dejó de lado por la Selección, todos dejamos de lado por la Selección. La Selección es algo prioritario para todos nosotros, no solamente para los muchachos, sino para todo el cuerpo técnico también”, añadió.

El Tigre también valoró el surgimiento de nuevas figuras. “La aparición de estos jóvenes nos va a fortalecer sumado a la gente de experiencia que tenemos y esperar a la vuelta de los muchachos lesionados que tuvimos. Entonces, yo creo que eso nos va a terminar fortaleciendo para la próxima temporada que se viene”, sentenció.

También admitió que el momento era difícil. “El clima no era el ideal y sin embargo la verdad que nos apoyaron, nos apoyaron los dirigentes también. Es muy difícil eso, sostener un cuerpo técnico que en las cuatro primeras fechas no tenía ningún punto. Y aparte con un rendimiento que no era el que esperábamos todos”, reconoció.