Las conclusiones y apuntes de Gareca de cara a las Eliminatorias tras la goleada de la Roja ante Panamá

El discurso de Ricardo Gareca en la antesala del amistoso ante Panamá era claro. “La finalidad del partido es ampliar el universo de jugadores, tener un panorama más amplio, es algo muy importante. Creemos en la utilización de los jugadores del medio local y la importancia. Pueden ser determinantes. Hay que brindarles una oportunidad. Esperamos tener una buena actuación”, dijo el viernes. Horas después, la Roja se impuso por 6-1. La diferencia establecida entre dos combinados del medio local fue abultada. Los principales ganadores estuvieron en el ataque. Aunque es obvio que nadie perdió en el elenco nacional. El que sumó más bonos fue Nicolás Guerra, autor de tres conquistas.

“Hacer tres goles es muy difícil. Para cualquier goleador y en cualquier partido. No es tan fácil. A veces uno comete el error de pensar, ‘bueno, son partidos amistosos’, pero hacer tres goles es muy difícil. Habla de las condiciones de él como goleador. Es joven, tiene 25 años, ni siquiera llegó a una etapa madura para él. Nosotros consideramos que la mejor etapa del jugador está en ronda entre los 26, 27 y 34 años, donde un jugador está en plenitud”, manifestó el entrenador sobre la actuación del ariete de la U. Incluso, ve en su 1,74 metros de estatura una cualidad a explotar. “Al último momento nos decidimos por él, pero no porque Steffan Pino no estaba entrenando bien, ni mucho menos. A veces tiene esa intuición que, como son de una estatura baja, medio escurridizos, quisimos en el ataque ver esa opción, nada más. Ofrece alternativas diferentes”, dijo.

Observando línea por línea, algunos añaden este encuentro a lo que ya habían exhibido en las Eliminatorias. Por ejemplo, Fabián Hormazábal fue uno de los destacados, generando juego por la derecha y aportando con una asistencia. El carrilero de la U ya había jugado el partido completo ante Venezuela, en noviembre. Una situación similar a la de Lucas Cepeda, que el fin de semana hizo un gol y una habilitación. Se consolida con el Tigre. Ante la Vinotino fue autor de un doblete y es uno de los nombres que asoma como titular para marzo.

Guerra y Cepeda, los grandes ganadores del amistoso ante Panamá. (Foto: Photosport)

Entre los centrales suma alternativas. Daniel González suma fichas. El formado en Santiago Wanderers tuvo un renacer en la UC cuando llegó Tiago Nunes. Cuando parecía que el porteño no cumplía con las expectativas que hubo con su fichaje, el brasileño logró darle un alza que lo lleva a la Selección. Vegas, en tanto, es considerado ahora que pasó a Colo Colo y suma otra chance de zaguero zurdo.

Pavez sobre Díaz

Esteban Pavez también se posiciona como un posible elemento importante para Gareca. El capitán de Colo Colo tuvo también ese rol en la Selección. Llevó la jineta ante Panamá. Antes, el Tigre lo utilizó ante Brasil en las Eliminatorias, como titular. Luego ante Perú y Venezuela le dio escasos minutos. Pero es una alternativa que el entrenador baraja. Al hombre del Cacique, de hecho, lo puso por encima de Marcelo Díaz, a quien el técnico decidió incluir en la convocatoria. Algo que sorprendió considerando que el mediocampista de la U llevaba casi ocho años alejado de la Selección.

Lo tuvo en la semana en Juan Pinto Durán y jugó casi media hora el sábado en el Estadio Nacional. Los instantes que estuvo en la cancha fue con la jineta de capitán. Un retorno testimonial luego de 2.713 fuera del Equipo de Todos. Quizás para tener un cierre más alegre que el bullado de 2017. “Cuando lo recibimos, lo primero que le dijimos es que está a la casa de él, que se sienta cómodo. Es volver otra vez a esos momentos que le ha tocado vivir. Él estaba muy agradecido, muy contento. Lo vi muy metido, muy en el rol de líder”, señaló Ricardo Gareca tras el encuentro sobre Carepato.

¿Zampedri pierde terreno?

La falta de gol que tuvo la Roja en 2022 provocó que el nombre de Fernando Zampedri suene con fuerza para ser incorporado a la Selección. Sin embargo, el anotador histórico de la UC sigue sin recibir su carta de nacionalidad. En la antesala del encuentro ante el combinado centroamericano, Gareca reconocía que en Pinto Durán han seguido los pasos de los trámites del Toro. “Ha sido goleador continuamente, juega en un equipo grande. Estaremos pendientes nosotros de la intención que tenga él. Podremos llegar a evaluar, él si es chileno tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar”, dijo el Tigre.

Sin embargo, ante Panamá los delanteros que llamó le respondieron. Ambos suman bonos para ser considerados en marzo. De hecho, el entrenador les dejó tarea. “Cuando uno tiene la talla de Steffan Pino (1,99 metros de estatura), cualquier exceso que uno pueda llegar a tener dificultad la movilidad. Por ahí a lo mejor uno de contextura más baja disimula más, pero con ese físico necesita un cuidado extremo. Eso le permitirá estar más liviano, más ágil, mucho más como realmente exige un jugador de selección”, comentó sobre el ariete de Iquique, que el sábado entró en el complemento y anotó.

“Tiene que seguir mejorando en los movimientos dentro del área porque un hombre con la altura y los recursos que tiene, la ubicación dentro del área es todo en él. Es un jugador que todavía puede emigrar, todavía puede ser tenido en cuenta en la Selección”, agregó. Con Guerra tampoco escatimó en elogios.

El Tigre, de hecho, también cambia el semblante. Ahora sonríe y es optimista. “Creo que tenemos cantidad, pero lo más importante es que hay calidad de jugadores. Estamos en una situación complicada. Esto no modifica nada de lo que sucedió el año anterior, que fue malo. Eso yo no tengo claro, pero tengo fe de que de pronto podemos empezar a levantar. Estoy convencido que futbolísticamente Chile tiene para obtener puntos importantes. Nos permite a nosotros tener esa expectativa. Con estas actuaciones de los muchachos, con lo que pasó en las últimas dos fechas eliminatorias, sumando también a jugadores importantísimos que en las primeras seis jornadas no pudimos tener por diferentes lesiones y que ya están totalmente recuperados, creo que se puede armar algo interesante”, manifestó.