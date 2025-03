Hermetismo, los fijos y las dudas por Arturo Vidal y Alexis Sánchez: las interrogantes de la nómina de Ricardo Gareca

Chile tiene el retorno de las Eliminatorias a la vuelta de la esquina. El jueves 20, la Roja visitará a Paraguay. Cinco días después recibirá a Ecuador, en el Estadio Nacional. A estas alturas decir que ambos partidos resultan cruciales, más que una redundancia, es una descripción de un cuadro permanente. Ricardo Gareca y sus dirigidos no tienen margen de error si pretenden, cuando menos, alcanzar el séptimo puesto de la tabla y disputar el repechaje.

Este viernes el entrenador dará a conocer el listado de futbolistas que afrontará esos duelos. Las inmediatamente anteriores no serán horas fáciles: el estratega debe resolver varias dudas. “El profe la tiene difícil y eso me gusta a mí, porque tiene más alternativas y variables que puede hacer dentro de la cancha. No somos el Chile de hace unas fechas, somos un Chile renovado, con nuevas alternativas. Es un problema lindo para él”, declaró Pablo Milad.

¿Llamar o no a Arturo Vidal? La disyuntiva del Tigre

Arturo Vidal fue la gran novedad de la convocatoria del Tigre para los encuentros frente a Perú y Venezuela. El Rey había sido uno de los ausentes insignes del proceso del exseleccionador peruano, lo que incluso había motivado sus descargas públicas a través de las plataformas que suele utilizar en internet. La actualidad que el volante exhibía en Colo Colo obligó a Gareca a retroceder en su indiferencia y a convocarlo. El exmediocampista del Barcelona, la Juventus, el Inter de Milán y el Bayern Múnich también olvidó los rencores y se puso a disposición de la Roja, anteponiendo el interés mayor: contribuir a que la Roja mantuviera la mínima esperanza de ir al Mundial. Esa disposición la graficó dentro de la cancha. Sobre todo con su rendimiento en el triunfo ante Venezuela. El plantel reconoció su jerarquía concediéndole la capitanía.

El problema, en el caso del mediocampista es que su condición actual es distinta. Hay un dato decidor. En la actual campaña de Colo Colo, solo ha disputado un partido: en la caída frente a O’Higgins, el 25 de febrero, fue titular y estuvo en el campo durante 65′. Ese día, sufrió una lesión muscular, por lo que no pudo actuar frente a Huachipato.

Por el momento, su preparación ha estado enfocada hacia el fortalecimiento muscular, por lo que es improbable que juegue el domingo ante Everton. Su reaparición, con un esfuerzo adicional mediante, está prevista para la fecha siguiente, ante la UC. Su presencia es vital en una escuadra de Jorge Almirón que arrancó 2025 con insospechada inestabilidad.

Preocupación en la Roja

En la nómina se espera que aparezca Fernando Zampedri. El viernes pasado fue ingresado el pasaporte del ariete a los registros de la FIFA y ya está habilitado para jugar por Chile. El día que recibió su carta de nacionalización, el Toro no ocultó sus intenciones. “Siempre se habla mucho de la Selección, de la forma de jugar, de lo que están necesitando, pero yo siempre me mantuve al margen. Trato de respetar mucho a los jugadores y al país. No era el momento de opinar. Hoy tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo. Me encantaría estar y sumarme, para dar un granito de arena a este país que me abrió sus puertas. Si el técnico siente que puedo ser un aporte, encantado de estar”, dijo ese día. De todas maneras, el atacante de la UC tiene que pelear el puesto con Eduardo Vargas, uno de los favoritos del adiestrador y quien ha marcado cinco goles en su proceso.

Otra de las interrogantes es la situación de Carlos Palacios. El estratega está abierto a recibirlo de nuevo en Juan Pinto Durán, pese a su polémico abandono de 2024. Sin embargo, al interior de la ANFP reconocen que el DT considera al formado en Unión Española un futbolista irregular. Luego de su prometedor arranque en Boca Juniors, la Joya ha vivido días complejos en el cuadro xeneize, debido a la crisis que vive el club. “Ojalá que pueda estar muy enfocado, grandes cracks han pasado por Boca y no han podido triunfar. Si puede aprovechar este momento será beneficioso para la Selección en la medida que él quiera venir. Tiene las puertas abiertas. Va a tener grandes posibilidades de poder llegar a estar”, señaló Gareca hace algunas semanas.

Chile enfrenta a Paraguay y Ecuador en la doble fecha FIFA de marzo. (Foto: Photosport)

El antecedente de que nadie tiene las puertas del complejo cerradas lo dan Arturo Vidal y Charles Aránguiz. El Rey, mientras estuvo fuera de la Selección, fue un firme detractor del proceso del Tigre. Esa situación se revirtió una vez que se reintegró a las nóminas. Por otro lado, el Príncipe no contestó al primer llamado de Gareca, sin embargo, el entrenador no tuvo problemas en incluirlo en la primera convocatoria del amistoso ante Panamá, de la que el volante finalmente se tuvo que restar por lesión. “Es un premio a un rendimiento. Fueron campeones, siguen vigentes, es un año de definición concreto. Si estos muchachos de la experiencia que tienen, siguen vigentes, no vemos motivo por no contar con ellos. Las Eliminatorias son algo diferente a un Mundial. Te puedes proyectar para ambas cosas. Volver a encontrarse con la gente es algo también meritorio de ellos. Enfocándonos en el rendimiento que han tenido”, dijo el técnico en febrero cuando decidió reincorporar a varios jugadores de la Generación Dorada.

También hace ruido en Pinto Durán el momento de Brayan Cortés. Luego del retiro de Claudio Bravo, ha sido el guardameta de Colo Colo el titular. En la Copa América, el segundo arquero fue Gabriel Arias. El capitán de Racing jugó en el encuentro ante Canadá. Sin embargo, luego desapareció de los llamados. “No está porque así lo resolví. Tenía una conversación con él y prefiero que él se enfoque donde debe estar, yo veré otra opción. Es una decisión mía más que nada”, dijo Gareca en septiembre. Luego no volvió a ser llamado. Ahora vive un presente dulce en la Academia. Hace pocos días fue campeón de la Recopa Sudamericana. El arquero del Cacique, en tanto, no ha podido reeditar sus campañas anteriores.

Por otro lado, es una interrogante la situación de Ben Brereton. El delantero del Sheffield United ha tenido un renacimiento en la Championship. Después de su amargo paso por el Southampton, donde jugó 13 encuentro y no anotó, ahora lleva tres conquistas y dos asistencias en ocho enfrentamientos en su retorno a la Segunda División de Inglaterra. “Ben se revivió a sí mismo al volver. Yo tenía la sensación de que él debía volver, conoce muy bien la Championship, ha marcado sacos y sacos de goles acá”, dijo el entrenador Chris Wilder. Pese a su gran presente, Gareca ya ha demostrado en el pasado que el ariete no es de su agrado. No lo llama desde que jugó solo media hora ante Bolivia.

La vuelta del referente

La principal buena noticia que recibió Gareca en el verano fue el retorno de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla no pudo jugar ninguno de los seis partidos que tuvo la Roja en el segundo semestre de 2024. Ahora llega con actividad a los duelos de marzo. Hasta el momento, el ariete suma 349 minutos en la temporada. Igualmente, su vuelta levanta el entusiasmo del DT. “Creo que tenemos cantidad, pero lo más importante es que hay calidad de jugadores. Estamos en una situación complicada. Esto no modifica nada de lo que sucedió el año anterior, que fue malo (...) Con lo que pasó en las últimas dos fechas eliminatorias, sumando también a jugadores importantísimos que en las primeras seis jornadas no pudimos tener por diferentes lesiones y que ya están totalmente recuperados, creo que se puede armar algo interesante”, remarcó el Tigre hace un mes.

En la historia de la Roja, en tanto, creen que basta con un Sánchez competitivo para que pueda levantar al equipo. Así lo señaló Jean Beausejour a El Deportivo. “A lo que le pongo atención es que esté sano y con minutos, no con todos lo minutos. Debe llegar sin lesiones y con un porcentaje de participación aceptable. El nervio competitivo, Alexis ya lo tiene. Sé lo que va a influir en sus compañeros. Su condición futbolística la va a tener siempre”, dijo el exlateral.

Las certezas

En el bloque de las certezas, al menos, Gareca cuenta con nombres interesantes. El Tigre reservó a Eduardo Vargas, quien revitaliza su carrera en Nacional, de Uruguay, y también a Paulo Díaz, Felipe Loyola y Luciano Cabral. El primero sigue siendo puntal en River Plate. El segundo, es una pieza clave en el mediocampo de Independiente. Finalmente, el exvolante de Coquimbo Unido deslumbra cada fin de semana con muestras de talento que le han permitido capturar la atención de la exigente hinchada de los Diablos Rojos y de la no menos crítica prensa transandina. A tal punto llega la admiración que genera que en el partido frente a Instituto de Córdoba fue aplaudido por el juez Yael Falcón Pérez, por una genialidad que se transformó en asistencia: dejar pasar el balón para que Álvaro Angulo marcara.

A la lista hay que agregar a otra de las grandes esperanzas de la Roja: Alexander Aravena. Monito empieza a ganar notoriedad en Gremio. En la Roja ya suma ocho presencias en Eliminatorias, aunque aún no logra anotar.