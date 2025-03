¿Saca a Brayan Cortés? Jorge Almirón remece a Colo Colo y prepara cinco cambios de cara al duelo ante Everton

Colo Colo quiere salir del mal momento. Atrás quedaron los días alegres del cierre de 2024. Ahora han tenido un arranque a tropezones en la temporada. En la Copa Chile no pasaron del empate ante Limache y cayeron ante Santiago Wanderers. En la Liga de Primera, si bien vencieron a Deportes La Serena en el debut, ya suman dos caídas al hilo. En el Monumental ante O’Higgins y contra Huachipato, en Talcahuano. Por eso Jorge Almirón está intranquilo.

“Ya nos pasó el partido pasado y ahora de vuelta. Son cosas evitables y hay que estar atentos a todos los detalles. Hay que hablar, asimilar la derrota y hacerse responsable. Los momentos del partido los aprovecharon ellos”, señaló el DT tras la caída alba en el sur.

Ahora prepara modificaciones. En el entrenamiento de este jueves, llevado a cabo en las canchas del Sifup, el entrenador hizo cinco cambios en relación al once que dispuso en el CAP. Sacó del equipo titular a Brayan Cortés, Vicente Pizarro, Emiliano Amor, Erick Wiemberg y Lucas Cepeda. De esta forma, la escuadra que entrenó estuvo compuesta por Fernando de Paul; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Javier Correa y Salomón Rodríguez.

Brayan Cortés ha sido centro de las críticas de los hinchas albos. (Foto: Photosport)

El caso del guardameta es llamativo. Sin embargo, es un hecho que el iquiqueño ha tenido un arranque complicado. Luego de su intento fallido por jugar en el extranjero, no ha exhibido el mismo nivel que mostró en los años anteriores. Claro que en las últimas horas recibió un espaldarazo inesperado. “Si no está haciendo un buen inicio de campeonato, es por esos detallitos por los que lo están criticando. Pero, así y todo, no ha tenido influencia directa en los goles o cuando pierde el equipo”, comentó Johnny Herrera, exfutbolista profundamente identificado con la U.

“Lo digo porque me pasó a mí: ahora, cuando hacen un gol a Colo Colo, ya no es el golazo del rival, sino la pregunta es si Cortés pudo hacer algo más. Ahí empieza el cuestionamiento al arquero, independiente de si fue golazo o no”, añadió el actual comentarista de televisión.

Respaldo dirigencial

Pese al complicado momento albo, Aníbal Mosa salió a respaldar a Almirón. “Es un hombre que sabe afrontar este tipo de situaciones, así que entiende la presión, entiende la responsabilidad y todos estamos detrás el equipo y del cuerpo técnico. Así que tranquilidad”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

“No hay ninguna duda con él. Es la tercera fecha, siempre es doloroso perder, pero no desviamos nuestro camino, que es trabajar, entrenar, concentrarnos en lo que estamos haciendo, cada día se acerca más la Copa Libertadores. Estamos tranquilos con el trabajo”, añadió. “Así son las cosas, son 30 fechas y llevamos tres, esto es un maratón. Lo importante es que el equipo muestra cosas, juega de una determinada manera y eso nos tiene conformes. Se van a ir afianzando día a día, no me cabe la menor duda”, enfatizó el empresario.

“Suelen suceder este tipo de partidos, los otros equipos también juegan, nosotros tenemos que estar más concentrados no más, pero tenemos lo nuestro. Estos traspiés sirven para hacer un análisis y seguir trabajando y mejorando, esto no varía en nada el trabajo que se está haciendo”, cerró Mosa.