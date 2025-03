Matías Moya llegó a Colo Colo en diciembre de 2022. Arribó a los albos precedido por una interesante campaña en Ñublense y con un antecedente que suele funcionar como aval: se había formado en River Plate e incluso había llegado al primer equipo millonario. Sin embargo, la falta de oportunidades le llevó a buscar continuidad en Banfield antes de dar el salto al fútbol chileno.

En Macul no le fue bien. En rigor, ni siquiera tuvo tantas opciones de demostrar sus cualidades. En todo su paso por los albos, disputó 20 partidos, aunque solo en dos fue titular. Este año había estado condenado al olvido por Jorge Almirón. En ese escenario, Deportes Iquique le abrió las puertas: la escuadra que dirige Miguel Ramírez lo reclutó por el resto de la temporada.

Iquique le saca un problema a Colo Colo y a Almirón

La indiferencia del técnico albo había llevado a Moya a realizar un desesperado llamado de auxilio. “Mi presente es un poco complejo, porque no estoy jugando hace bastante tiempo y eso me tiene un poco incómodo. Es todo decisión técnica... También he tenido algunas lesiones, como todos, pero no es una excusa”, planteó, en una entrevista con As Chile.

En ese diálogo, también desnudó la nula relación con Almirón. “Muero de ganas por jugar siempre en Colo Colo, pero es difícil cuando no te dan muchas oportunidades. Con Jorge no tengo mucho diálogo, porque mi forma es siempre demostrar en el día a día. En verdad no sé qué pensará de mí”, especificó.

Matías Moya, en un partido por Colo Colo (Foto: Photosport)

“Desde que arrancó el año que he sonado en varios clubes, pero no sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto”, se quejó, abriendo decididamente la puerta de salida del club de Macul.

Los Dragones Celestes, al rescate

Deportes Iquique salió al rescate de Moya. En el norte consideran que se trata de un jugador que se adapta plenamente al estilo de juego que Miguel Ramírez les imprime a los Dragones Celestes. La versatilidad del jugador genera parte de la convicción. El exmillonario puede actuar como alero o como volante ofensivo.

Naturalmente, la confianza en las condiciones de Moya radican en la campaña que cumplió con los chillanejos. En la escuadra representativa de la región de Ñuble alcanzó su mejor versión: disputó 62 partidos, marcó siete goles y aportó cinco asistencias, en la mejor performance que ha ofrecido en toda su carrera.