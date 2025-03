Jugador cortado por Almirón golpea la mesa: “No sé por qué Colo Colo no me deja salir; no sé qué pensará el DT de mí”

La llegada de Jorge Almirón le vino bien a Matías Moya a principios del año pasado. El puntero de 26 años, que arribó en 2023 a Colo Colo luego de buenas temporadas en Ñublense, no fue considerado por Gustavo Quinteros en su último año al mando del Cacique. Sin embargo, el DT proveniente de Boca Juniors alineó bastante en sus primeros partidos al chileno-argentino, tanto que incluso hasta vio minutos en los duelos de los albos en las rondas previas a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero hoy la realidad es muy distinta. A medida que fue transcurriendo la temporada comenzó a perder protagonismo y actualmente no es considerado.

De hecho, la última vez que tuvo minutos en la cancha fue en octubre del año pasado. Moya sabe que su situación en el plantel es difícil: “Mi presente es un poco complejo, porque no estoy jugando hace bastante tiempo y eso me tiene un poco incómodo. Es todo decisión técnica... También he tenido algunas lesiones, como todos, pero no es una excusa”, comenzó diciendo en entrevista a As Chile.

“Con Jorge (Almirón) no tengo mucho diálogo”

El extremo reconoce que hoy su relación con Almirón, la misma que había empezado de buena forma y con varias oportunidades, es nula: “Muero de ganas por jugar siempre en Colo Colo, pero es difícil cuando no te dan muchas oportunidades. Con Jorge no tengo mucho diálogo, porque mi forma es siempre demostrar en el día a día. En verdad no sé qué pensará de mí”.

Moya está preocupado por su situación en el Cacique. (Foto: Photosport)

Moya está enojado con lo que está sucediendo y lo admite, porque, además de no tener chances en el plantel, no ha podido dejar Macul y no sabe cuál es la razón para esta negativa: “Desde que arrancó el año que he sonado en varios clubes, pero no sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto”.

Lupa a su estadía en el Cacique

El nacido en Centenario (Argentina) no lo ha pasado bien en los poco más de dos años en el Monumental. En 2023, con Quinteros como adiestrador, acumuló apenas 236 minutos. Al año siguiente, con Almirón, la cifra subió a 300 y un gol anotado, pero casi todos esos partidos fueron en la primera parte de la temporada.